開業したら、ぜひクレジットカードも新しくしましょう。今回は個人事業主の方向けに、ビジネスに役立つクレジットカードを集めました。 適切なカードを選べば、事務作業の軽減や出張費・接待費の節約効果にも期待できますよ。 特典内容をよくご確認の上、あなたのお仕事に合った個人事業主クレジットカードを見つけてくださいね。

個人事業主の方が専用のクレジットカードを作るべき3つの理由

①ビジネスに役立つ特典が使える

会計ソフト

福利厚生サービス

空港ラウンジ

海外旅行傷害保険

これらの特典を利用すれば、ビジネスに役立つだけでなく、経費の節減にもつながるでしょう。

②ビジネスとプライベートの支出を区別できる

③本人確認書類だけでも申し込める

コスパの良さで選ぶ個人事業主の方におすすめのクレジットカード2選

年会費永年無料!NTTファイナンス Bizカード レギュラー

WEB明細編集サービス:最大10分割

パッケージツアー優待:最大8%OFF

出光キャッシュバックシステム:給油が2円~40円/ℓOFF

海外・国内旅行傷害保険:最高2,000万円

は最短3日で発行!セゾンコバルト・ビジネス・アメックス

4倍ポイントサービス:対象サービスがポイント4倍

エックスサーバー:初期設定3,300円が無料

かんたんクラウド(MJS):3ヵ月無料

アメリカン・エキスプレス・コネクト:アメックスの優待

特典レベルの高さで選ぶ個人事業主の方におすすめのクレジットカード

ハイグレードの三井住友ビジネスプラチナカード for Owners

コース料理1名分が無料など特典が豊富

コンシェルジュサービス:対応は24時間・年中無休

ビジネスサポートサービス:ビジネス関連優待

福利厚生代行:幅広いサービスが割引価格

プラチナオファー:限定イベント

宝塚歌劇優先販売:SS席優先販売

ユニバーサル・エクスプレス・パス:1日1枚プレゼント

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン:会員ラウンジ利用可

三井住友VISA太平洋マスターズ:ペア観戦入場券プレゼント

プラチナグルメクーポン:コース料理1名分が無料

ダイニング by 招待日和:コース料理1名分が無料※Mastercard限定

Visaプラチナ ラグジュアリーダイニング:5,000円割引クーポン※VISA限定

Visaプラチナ空港宅配:往路復路優待価格※VISA限定

国際線手荷物無料宅配: 往復2個まで無料※Mastercard限定

空港ラウンジ:国内主要空港ラウンジ無料

国内/海外旅行傷害保険:最高1億円

お買物安心保険:年間最高500万円

クレジットカードなら経費の節減も可能!個人事業主の方におすすめ

これからご紹介するのは、生活費ではなく経費の決済を前提に作られた、ビジネス向けクレジットカードです。 一般には法人カード・ビジネスカードと言われることが多いのですが、法人経営者だけでなく個人事業主も対象ですので、ここでは個人事業主クレジットカードと呼ぶことにします。個人事業主クレジットカードの基本的な機能は、一般的なカードと特に変わりはありません。 違うのは利用限度枠が大きいことと、以下のようなビジネス向け特典が付いていることです。また生活費用と経費用のカードを使い分ければ、プライベートとビジネスの支出をはっきり区別できるというメリットもあります。 生活と仕事がごっちゃになりやすい個人事業主の方こそ、できるだけ早く経費用のカードを作るべきなんですね。 もしも新規入会するなら、個人向けカードよりも個人事業主クレジットカードが絶対におすすめです。「ビジネス向けカードは必要書類が多く、審査も厳しいのでは?」と心配する方もいますが、必ずしも全てがそうではありません。 これからご紹介するクレジットカードなら、本人確認書類のみでOKですし、開業したての個人事業主の方も申し込めます。最初にご紹介するのは、年会費が永年無料の個人事業主クレジットカードです。その中でも特典豊富でコスパの良いカードを2枚厳選しました。NTTファイナンス Bizカード レギュラーは、年会費無料で基本の還元率が1%という、とてもコスパの良い個人事業主クレジットカードです。 このカードで経費や税金を支払えば効率的にポイントが貯まりますし、更に以下の特典も付いています。「WEB明細編集サービス」ならカード明細書を帳簿のように使えて便利ですし、「出光キャッシュバックシステム」ではガソリン代も節約できますよ。セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードは、開業直後の個人事業主の方でも申し込みやすく、しかも審査が迅速で最短3日で発行が可能です。 その割に特典が多く、以下のように実用的なサービスを利用できます。「4倍ポイントサービス」はAmazon Web Serviceやモノタロウなどで還元率が2%になる特典で、効率よくポイントが貯まります。次にご紹介する個人事業主クレジットカードは、グレードの高い「三井住友ビジネスプラチナカード for Owners」です。特徴はレベルの高い特典で、出張や接待には大いに役立ちます。三井住友ビジネスプラチナカード for Ownersの年会費は55,000円(税込)で、追加カードも1枚につき5,500円(税込)します。 グレードの高いステータスカードですが、満30歳以上なら開業直後の方でも本人確認書類だけで申し込むことができます。このカードは特典が豊富で、しかもそれぞれのレベルが高く、年会費以上の価値があります。中でもコース料理1名分が無料になる特典は、接待や会食に大活躍するでしょう。 出張には空港ラウンジや手荷物宅配サービスが役立ちますし、急な会食や宿泊の予約にはコンシェルジュサービスが24時間・年中無休で対応してくれます。三井住友ビジネスプラチナカード for Ownersは、接待や出張の機会が多い個人事業主の方におすすめです。クレジットカードは、開業したての人にも手の届きやすいことが分かりました。まだ個人向けカードをご利用なら、できるだけ早く個人事業主クレジットカードに切り替えましょう。 この手のカードにはビジネスに役立つ特典が豊富で、便利なだけでなく経費の節約にもつながります。 レベルの高い特典付きのカードなら、接待や出張の多いお仕事にも対応できますよ。今回ご紹介した中から、ぜひあなたのビジネスに合った1枚を選んでください。