徳井青空

原宿カルチャーの代表的ロリータブランド『BABY, THE STARS SHINE BRIGHT』と、原宿ファッションをフォーカスしたフリーマガジン『原宿 POPUNITED』、ラフォーレ原宿のロリータ体験サロン『Maison de Julietta』が、ロリータファッション界の新しいアイコンを産み出す、次世代ロリータモデルオーディションの開催を発表した。

それにあわせて、『うさくみゃちゃんのロリータドールをさがせ♡ ~フリルとレースいっぱいのロリータの世界~』と題されたオーディションページが公開。グランプリに選ばれると、シーンをあげてバックアップすることが掲げられており、『BABY』の広告モデルや、『原宿 POPUNITED』『Maison de Julietta』 にてモデル活動を行うほか、関連イベントへの出演など、ロリータ界を盛り上げるためのモデル活動、アイドル活動、広報活動を行う。

さらに、声優・徳井青空が、進行役としてのプレゼンターを担当することも発表。徳井は、特別審査員としてオーディションの選考を行うほか、オーディション期間に予定されている特番や、イベント出演も行う予定となっている。また、審査員には人気ロリータモデルの深澤翠が参加し、徳井と同様に特番にも出演するとのこと。同審査員には『BABY, THE STARS SHINE BRIGHT』デザイナーの加納万須美、『ALICE and the PIRATES』デザイナーのキャシーも参加する。各詳細は公式サイトにて。