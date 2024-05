香港ディズニーランド・リゾート(香港・ランタオ島)に昨夏、ダッフィーたちのグリーティング施設が誕生。ここでは、ダッフィーの友達であるネコの男の子"ジェラトーニ"にも会える。

メインストリートUSAに誕生したダッフィーたちのグリーティング施設

エメラルド色の瞳と長いしっぽが特徴のジェラトーニは、絵を描くことが大好きで頭にベレー帽をかぶっているネコの男の子。2014年に東京ディズニーシーに登場し、昨年1月にエンターテイメント初出演を果たした。

香港ディズニーランドでは、以前よりダッフィーのグリーティングを行っていたが、メインストリートUSAに屋内のグリーティングスポット「メインストリート・シネマ:マイ・ジャーニー・ウィズ・ダッフィー」が昨夏誕生。ダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニの3人のうち2人に会え、その組み合わせは日により異なる。

なお、メインストリートUSAでは、そのほかのディズニーの仲間たちのグリーティングも実施。ミッキーとミニーは中央のガゼボ、そして、ドナルドとデイジー、チップとデールらもそれぞれのスポットに登場し、記念撮影やサインなど愛嬌たっぷりに応じてくれる。

