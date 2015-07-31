田原総一朗

BSスカパー！では8月2日と9日の2週に渡り、戦後70年特別企画『田原総一朗スペシャル「第二次世界大戦」～映画・ドラマ・ドキュメンタリーが描いたあの悲劇～』を放送する。 終戦から70年経つ今年、スカパー！の各チャンネルでは第二次世界大戦を題材としたドキュメンタリーや映画など280本以上の番組を放送。今回の特別番組ではMCに田原総一朗を迎え、スカパー！で放送される戦争映画・ドラマ・ドキュメンタリーの映像を使い、作り手たちがどのような思いで作品を作り、残そうとしたのか深く迫っていく。

田原は「今はもう親たちも戦争を知らない世代になってきている。そういう人たちにとって『映像』というのはリアルでわかりやすいので、戦争を記録した映画、ドキュメンタリーを観る機会をもっと提供するべきだと思うし、若い人たちもたくさん観るべきだと思う。その意味でこの番組はとてもいい企画だと思う」とコメント。2日の前編ではヨーロッパ開戦から日本の参戦まで、9日の後編では連合国軍の勝利から日本の敗戦・戦後までを追う。出演はほかに佐藤忠男、金谷俊一郎、川田裕美。

戦後70年特別企画『田原総一朗スペシャル「第二次世界大戦」～映画・ドラマ・ドキュメンタリーが描いたあの悲劇～』はBSスカパー！にて8月2日（日曜 19:00～)、9日(日曜 19:00～)放送。