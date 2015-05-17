BSスカパー！では7月7日、DREAMS COME TRUEのスペシャルライブ『スカパー！ Super Live DREAMS COME TRUE Special Live in Hawaii よしだみちゃん、生まれて飛び出てジャジャジャジャ～ン♪え、50?!』を独占放送する。

これは5月6日にハワイ・オアフ島にあるアウラニ・ディズニー・リゾート&スパ コオリナ・ハワイ ビーチエリアで行われた一夜限りのプレミアムライブ。「うれしい! たのしい! 大好き!」、「LOVE LOVE LOVE」、「朝がまた来る」、「何度でも」といった極上のセットリストに加え、ファンによるハッピー・バースデー・トゥー・ユーの大合唱や、ケーキのサプライズプレゼント、そして夜空に打ち上げられた花火など、ステージは参加した限定1300人のファンとともに大いに盛り上がった。当日は吉田美和の50歳の誕生日とあり、彼女自身はもちろん、集まったファンにとっても忘れられない日になったことは間違いない。

『DREAMS COME TRUE Special Live in Hawaii よしだみちゃん、生まれて飛び出てジャジャジャジャ～ン♪え、50?!』はBSスカパー！にて7月7日(22:00～)放送。