歴史エンタテインメント専門チャンネル「ヒストリーチャンネル」は11月22日にオリジナル特別番組『スカパー!×ヒストリーチャンネルpresents VS～自衛隊最新型戦車vs戦闘ヘリ～』(BSスカパー! 21:00～22:30ほか)を放送する。

同番組では、最新鋭の技術によって世界から注目を浴びる自衛隊装備品を、CGなどを駆使してあらゆる角度からシミュレートして分析。自衛隊の実力に迫る。最新鋭の10式戦車への密着と戦闘ヘリコプターアパッチの対戦車ミサイル実射初訓練や、初公開となる国産最新対空装備「11式短距離地対空誘導弾」の実射訓練に密着していく。

なお、ヒストリーチャンネルでは関連番組を特集放送。『知っておきたい！陸上自衛隊』、『陸上自衛隊の力～すべては安心のために～』を24、25、26日に、『自衛隊観艦式2012～海自創設60年の航跡～』、『指揮官たちの決断～東日本大震災と自衛隊～』を27日、『変わりゆく自衛隊～創設60年の軌跡～』、『よくわかる！陸上自衛隊～陸の王者！日本を守る戦車の歴史～』、『よくわかる！海上自衛隊～海上防衛！護衛艦』『よく分かる！航空自衛隊～緊急発進！日本を守る戦闘機～』を28日に放送する(各番組ともに23:00～※28日のみ21:00～)。