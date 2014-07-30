ロックバンド「X JAPAN」のボーカリストで、ソロアーティストとしても活躍しているToshiが、動画サービス「ニコニコ生放送」にて8月9日に放送されるスペシャルトーク番組「Toshl生出演!!『洗脳～地獄の12年からの生還～』＆ CRYSTAL ROCK NIGHT ニコ生SP」に出演することが明らかとなった。

同番組は、7月23日発売の著書『洗脳 ～地獄の12年からの生還～』および、8月25日開催のライブイベント「ロート製薬PRESENTS Vロート50th ANNIVERSARY CRYSTAL ROCK NIGHT SUMMER LIVE IN DAIBA 未来をEYEしてるゼ」を記念して放送。当日はToshiのほか、Toshl率いるロックバンド・CRYSTAL ROCK KNIGHTSメンバーのShinya(Dr/DIR EN GREY)、圭(G/バロック)、結生(G/MERRY)、明徳(B/lynch.)、Kate(My Fairytale)、小瀧俊治が出演し、同ライブイベントやToshiの自著について、初めて生で語るという。

なお、番組前半には、Toshlのミュージックビデオやライブ映像も放送される予定。詳細は番組ページにて。

番組名:「Toshl生出演!!『洗脳～地獄の12年からの生還～』＆ CRYSTAL ROCK NIGHT ニコ生SP」

放送日:8月9日(土)

放送時間:20:00～

出演者:Toshl、Shinya(Dr / DIR EN GREY)、圭(G / バロック)、結生(G / MERRY)、明徳(B / lynch.)、Kate(My Fairytale)、小瀧俊治

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