ドリームテイルクーベアぬいぐるみ

キャラクターグッズなどギフト商品の企画・販売を行うサンリオは、20代を中心とする大人向けの新キャラクター「ドリームテイルクーベア」を開発。ぬいぐるみなど初の商品シリーズを、4月24日に発売する。

コンセプトは「あなた色に染まる癒やしのゆるいキャラクターなのに……なぜかポジティブ、後ろを振り向かない」。ポジティブパワーを与えてくれるキャラクターとして開発したとのこと。

同商品の特徴は、身体の色や模様、おでこや足につけられたマークに、バリエーションがある点。バラ、星、ハート、四つ葉、音符のマークがあり、それぞれに「キミは美しい!」「夢はかなう!」「愛は勝つ!」「幸せになれる!」「キミがNo.1!」といったメッセージが込められている。

発売される商品は、「ぬいぐるみ」(3,990円)や「マスコットホルダー」(1,050円)、「フェイス形ポーチ」(1,680円)など、5アイテム。今後、イベント限定バージョンなどの「ドリームテイルクーベア」の企画も予定しているとのこと。

サンリオ直営店、サンリオオンラインショップ、百貨店サンリオコーナー等などで購入できる。なお、サンリオオンラインショップでの販売は4月26日より。