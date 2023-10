今週はお正月明けから日が浅いこともあり、ゲームの新作と映像作品の新作発売はなし。CDは竹達彩奈の3rdシングルや「ラブライブ! μ's Best Album」、喜多村英梨の5thシングルなどがリリース。また、フィギュア&模型では「貴月イチカ 水着ver.」が登場している。

ポニーキャニオンから9日、竹達彩奈の3rdシングル「時空ツアーズ」が発売された。カップリング曲として「Hey! MUSIC BOYS & MUSIC GIRLS!」を収録。初回限定盤にはタイトル曲のMusic Videoを収録したDVDが付属する。価格は初回限定盤が1,850円、通常盤が1,350円。

「時空ツアーズ」初回限定盤 こちらは通常盤 AKIHABARAゲーマーズ本店4Fでは専用陳列台を設置 同店のショーウインドウも竹達彩奈が占拠

ランティスから9日、「ラブライブ! μ's Best Album Best Live! collection」が発売された。TVアニメ放送開始を記念し、これまでに発表された楽曲とPVを集めたベスト・アルバムとなっている。デイスク1には「僕らのLIVE 君とのLIFE」「友情ノーチェンジ」「Love marginal」など全14曲が、ディスク2には「Wonderful Rush」「Oh,Love&Peace!」「Someday of my life」など全17曲を収録。さらに、映像が収められたディスク3はアニメーションショートフィルム集となっている。また、ラージサイズ缶バッジ付トートバッグ、ダミースタッフパスと専用オリジナルネックストラップが同梱されたBD付超豪華盤も用意。価格はBD付超豪華盤が8,000円、BD付通常盤が5,000円、CD2枚組のみとなる通常盤は3,300円。

「ラブライブ! μ's Best Album Best Live! collection」BD付超豪華盤 AKIHABARAゲーマーズ本店ではBD付超豪華盤の内容を展示中 4Fの階段付近に展示コーナー 同フロアには専用コーナーも

同社からは、StylipSの1年間を詰め込んだ記念すべきアルバム「StylipS Anniversary Disc Step One!!」も発売されている。収録曲は「STUDY×STUDY(Lesson 3 in wonderland)」「Honey Groove(Shy & Chic Rock)」「TSU・BA・SA」など全11曲。初回限定盤には『Brand-new Style volume two"Crazy Romance" Live at Zepp Tokyo on 2012.9.1』の模様を収録したBlu-ray Discが、通常盤は同模様を収録したDVDが付属する。価格は初回限定盤が6,980円、通常盤が3,500円。