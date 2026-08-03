「ルネサス エレクトロニクス」のニュースまとめ

国内半導体企業大手のルネサス エレクトロニクス株式会社。その主力は自動車向けや産業機器向けのマイクロコントローラ(マイコン)ですが、近年はインターシル(2018年よりルネサス エレクトロニクス・アメリカ)を買収したことにより、アナログ半導体とのソリューション提供にも注力しています。そんな国内を代表する半導体企業の技術動向や、事業戦略、新製品情報などをお届けします。