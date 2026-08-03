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「ルネサス エレクトロニクス」のニュースまとめ

国内半導体企業大手のルネサス エレクトロニクス株式会社。その主力は自動車向けや産業機器向けのマイクロコントローラ(マイコン)ですが、近年はインターシル(2018年よりルネサス エレクトロニクス・アメリカ)を買収したことにより、アナログ半導体とのソリューション提供にも注力しています。そんな国内を代表する半導体企業の技術動向や、事業戦略、新製品情報などをお届けします。

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インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。