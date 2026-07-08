AIが世の中を席巻しています。確かに便利ですし、色々楽しく遊べますな。

今回は、図鑑っぽい図をAIで作って遊んでみました。ライターの仕事がなくなるのか、生産性があがって楽して儲かるのか！？ ご笑覧くださいませ。ただし、今回作成した図は、かなりウソが入ってるので、絶対そのまま使わないでください。

先日PCを新調しました。10年ほど使ってキーボードが打ちにくくなったなと思ったら、バッテリーが膨張しており、もうあかんわと覚悟を決めたからでございます。そして愕然としました。なんでメモリとSSDがこんなに高いんや！ あー、去年のうちに買っておけば～でございます。値段が数倍ですからね。結果、予算の倍近くかかって、トホホです。

さて、このメモリとSSDの高騰は、ここ数年でAIで爆裂需要が伸びたからですな。どんな製品でもじゃかすか買う人がいれば、値段があがる。まあ当然ですな。AIはいまや学生がカジュアルに使い、ちゃっぴーとか、可愛い名前で呼ばれていますからねー。なんとなればSNSも勝手にAIが利用され、オフィスでもAI課金をするくらいです。むべなるかなでとざいます。

さて、そのAIですが、確かに使うと便利で楽しいです。

ワタクシも、最初は、文章の校正に使ったりしたのですが、やたら直されすぎて私の文章でなくなるので最近は使っていません。直すスクリプトを書くのもしんどいですしね。「どこでもサイエンス」で誤字や文章がすっ飛ぶことがあるのは、東明がAI使っていないからでございます。また、ハルシネーション(もっともらしい根拠のないことを出力する)も多く、調べものも便利ですが、私の場合、wikipediaとどっこいどっこいです。

そんな中で楽しいと思うのは、各種の換算などですね。検算にはなるし、まあおおむね正しいです。

たとえば、科学の式で有名な e=mc2というのがあります。アインシュタインの特殊相対性理論で登場する、エネルギーと質量は等価であるという式ですな。これに従って、太陽は質量を失いつつエネルギーを出し、我々はその恩恵を受けているわけです。

では、1gの物質がエネルギーに完全に変換するとどれくらいか？ まあ 1×10-3[kg]×(3.0×108[m/s])×(3.0×108[m/s])＝9.0×1013[J]と、暗算で出せるのですが、位取りとか間違い気味ですよね。これをGeminiにやらせると。

1gの質量は相対論に従うとどれくらいのエネルギー？ 身近な事例を添え、インフォグラフィックにしておしえて。物騒なたとえはやめてね。

これに対して、次の通りの答えが返ってきました。

まあ、これくらいまではいいですが、たとえば、東京ドーム全部をお風呂にしたらとかだと、あちこちから数字を引っ張ってこないといけなくて大変なのですが、いとも簡単に。

まあ、東京ドームの容積ってどこまでなのかわからんのですが、スタンドまでお湯をはるくらいと注文すると

だんだん、雑になってきました。この辺になると、どうもなあですな。でも、まあ最初のは図鑑などに使えるレベルの元ネタになりますね。

ちょっと違うのにしましょう。よくある「主要な天体まで、歩くと何年？ 飛行機で何年？」というやつです。こちらはCopilotでやってみます。

太陽、いくつかの惑星、有名な恒星、銀河などを合計7つほどあげて、何光年離れているかをしめし、歩くと何年、自転車で何年、新幹線のぞみなら何年、飛行機なら何年という図を作ってください。

なんだか、フォントの修正がうまくいかないし、デザインが日本の新幹線じゃないのですが、まあそれはそうと、自分で描こうとしてもここまでは描けませんからよしとしますか。下図には十分すぎるほどです。課金しないといけないのかな。むしろ人間のイラストレーターにお金をはらった方がいいでしょうね。これは。

気を取り直して、別のをやってみましょう。こんどはChatGPTを使ってみます。

太陽系の惑星と衛星の図を、正しい縮尺で

おー、いいね…ん？ おい、水星に勝手に衛星つくるんじゃないよ。ハルシネーションですな。あと、土星の衛星の縮尺がおかしかったり、海王星の衛星のトリトンがやたら大きくてかつ変形していたり、色々問題がありますな。

少し高度なものに挑戦してみましょう。

月の表面のクレーターの数と密度から、月面のどこが古くてどこが新しいか、マップにして示して。

えー、ハルシネーション入ってますね。このまま出されたら信じてしまいそうです。注釈はありますが、タイトルが危険。

ただクレーターの密度は正しい感じであります。

で、学術的に示されたものは、こちらです。地図の図法が違うので比べにくいとは思いますが、傾向が少しだけ違うのはわかるかしら。

Unified Geologic Map of the Moon (C)USGC

ということで、まだちょっと危ういところはあるものの、下図を描くには十分すぎる感じですな。科学番組のシナリオの絵コンテ作らせるなら、よいですな。私はなにしろ絵が描けないのです。

引き続き、色々遊ぼうと思います。