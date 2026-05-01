東京・上野の国立科学博物館で、特別展「恐竜博2027」が2027年春に開催されることが決定。X(Twitter)に同名の公式アカウント(@dinoexpo2027 )が開設され、「ポポサウルス」の全身復元骨格とともに「君は、恐竜なのか?」というキャッチコピーが入ったビジュアルが公開されている。

2023年に開催された特別展「恐竜博2023」の公式アカウントを、2027年春向けのアカウントに“鞍替え”するかたちでアナウンスされたもの。恐竜博2027の内容の多くは明らかにされていないが、前出のポポサウルスについては全身復元骨格のほか、同館所蔵の部分実物標本を展示予定だという。

なお既報の通り、2027年に開館150周年を迎える国立科学博物館の館長には、恐竜学者であり古生物学者でもある真鍋真氏が就任している。