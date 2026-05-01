東京・上野の国立科学博物館で、特別展「恐竜博2027」が2027年春に開催されることが決定。X(Twitter)に同名の公式アカウント(@dinoexpo2027 )が開設され、「ポポサウルス」の全身復元骨格とともに「君は、恐竜なのか?」というキャッチコピーが入ったビジュアルが公開されている。
2023年に開催された特別展「恐竜博2023」の公式アカウントを、2027年春向けのアカウントに“鞍替え”するかたちでアナウンスされたもの。恐竜博2027の内容の多くは明らかにされていないが、前出のポポサウルスについては全身復元骨格のほか、同館所蔵の部分実物標本を展示予定だという。
なお既報の通り、2027年に開館150周年を迎える国立科学博物館の館長には、恐竜学者であり古生物学者でもある真鍋真氏が就任している。
【速報】来春 #恐竜博2027 開催🎉— 特別展「恐竜博2027」 (@dinoexpo2027) May 1, 2026
2027年春、東京・上野の #国立科学博物館 にて、特別展「恐竜博2027」の開催が決定しました！
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【お知らせ】— 特別展「恐竜博2027」 (@dinoexpo2027) May 1, 2026
特別展「恐竜博2023」の公式アカウントをフォローいただいているみなさまへお知らせです🪧
本アカウントは、本日2026年5月1日をもちまして、2027年春から #国立科学博物館 で開催予定の特別展の公式アカウントとして生まれ変わります🦖
引き続きどうぞよろしくお願いします🦕 pic.twitter.com/sWUrlODW4N