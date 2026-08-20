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H3ロケット10号機、10月20日早朝に種子島宇宙センター 大型ロケット発射場から打上げへ

10号機は4本のSRB-3とロングフェアリング備えた“24L形態”、積み荷は火星衛星探査機「MMX」

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、H3ロケット10号機による火星衛星探査機「MMX」の打上げ日時を10月20日4時41分03秒に決定した。予備期間は10月21日～11月7日。固体ロケットブースタ(SRB-3)4本とロングフェアリングを装備した24L形態で、種子島宇宙センター 大型ロケット発射場から打上げる。

H3ロケット24形態は、日本のロケットとして最も大きく、第1段エンジンLE-9×2基と固体ロケットブースター(SRB-3)×4本の組み合わせで打上げ能力を強化した“最強タイプ”。重量級のペイロードにも対応できるのが最大の特徴だ。2025年に打上げられた「新型宇宙ステーション補給機 1号機」(HTV-X1)でデビューを飾り、今回のMMX打上げは2回目の飛行となる。

MMX(Martian Moons eXploration)は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)を中心に、米航空宇宙局(NASA)や欧州宇宙機関(ESA)、フランス国立宇宙研究センター(CNES)、ドイツ航空宇宙センター(DLR)といった世界の宇宙機関が連携する国際的なプロジェクト。

MMX探査機は地球を旅立った後、火星の衛星・フォボスをめざし、地表面の物質を採取。2031年度に地球に帰還する計画だ。小惑星から試料を持ち帰った探査機「はやぶさ2」に続く、世界初の「火星圏からのサンプルリターン成功」をめざしており、惑星間往復飛行技術の「火星重力圏」への挑戦にもなる。

詳細は鳥嶋真也氏による連載記事「火星の月に秘められた起源と水の謎 - その解明に臨む日本の探査機『MMX』」や、大塚実氏による最新の機体公開レポートを参照のこと。