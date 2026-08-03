Microsoftは決算説明会で、Copilot ChatやCode、Cowork、Autopilotsを統合した新しいCopilotアプリを年内に投入する計画を明らかにした。複数のCopilotサービスを1つに集約することで、個人・法人向けのAI体験を一本化する狙いだ。

この内容について、Windows Reportは、「Microsoft Confirms Copilot 'Super App' Plans, It's Coming This Year」において、MicrosoftがCopilot関連サービスを単一アプリへ統合する計画を正式に認めたと報じた。

Microsoftの最高経営責任者(CEO: Chief Executive Officer)を務めるSatya Nadella氏は決算説明会で、新たなCopilot環境が、Copilot Chat、Code、Cowork、Autopilotsを統合したものとなり、個人および法人利用者の双方へサービスを提供するものだと発表。この統合はCopilotにとって大きな前進になると説明し、近く詳細を公表する予定であると述べた。

Copilot ChatやCoworkなどを統合する新しいCopilot環境のイメージ（画像：Microsoft）

Copilotを統合した新アプリを年内投入へ

Microsoftは近年、Windows、Microsoft 365、GitHub、Teams、Edgeなど幅広い製品へCopilotブランドを展開してきた。その結果、用途や製品ごとに異なるCopilotが存在する状況に至った。

今年初めごろにチャット、コーディング、AIエージェントなどを単一プラットフォームで利用可能にする仕組みを整備している可能性が報じられ、統合版Copilotを開発しているとの見方が広がっていた。今回の発表は、この計画をMicrosoftが公式に認めた形となる。

Nadella氏は、典型的なCopilotの利用例として、Chatで質問や指示を行い、AIが成果物を生成した後、その内容をWordやExcel、PowerPointで開いて編集するといった一連の流れを紹介した。新しいCopilotは、このような作業を1つの環境でシームレスに行えるようにすることを目指している。

Copilot利用は倍増、AI投資も収益化

決算説明会ではCopilotの利用状況も明らかにされた。Microsoft 365 Copilotの契約ライセンス数（有料シート数）は2,000万を超え、前年同期比250%増とサービス開始以来最も高い伸びを記録した。また、利用者1人当たりの会話数は前年同期比でほぼ2倍となり、週間利用規模はOutlookやTeamsと同程度まで拡大したという。

また、Anthropicへの投資成果にも触れた。同社によれば、2026年度第4四半期にはAnthropicへの投資で大きな利益をあげ、AI企業への投資から約32億ドルの利益を計上したとされる。

Microsoftはチャット、コーディング、AIエージェントなどを単一アプリへ集約し、個人向けと法人向けのCopilot体験を一本化することで、CopilotをAIサービスの中核プラットフォームへ発展させる考えだ。