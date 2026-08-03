生成AIのニュースを追えば追うほど、何を信じればよいのか迷ってしまう――。そう感じたことはないでしょうか。技術的な成果と将来の予測、実務上の価値とAGIへの期待が、同じ報道の中で入り混じることも少なくありません。

本記事では、書籍『Pythonによるディープラーニングと生成AI・LLM』（François Chollet、Matthew Watson著）の内容をもとに、過熱した情報から確かな実態をすくい取るための判断軸について考えます。

生成AIブームはどこまで本物か - 「信号と雑音」の聞き分け方

同書の著者の一人であるFrançois Chollet（フランソワ・ショレ）氏は、AIをめぐる報道の多くが誇張を含んでいると指摘します。そのうえで、技術に携わる人にとって大切なのは、過熱した情報の中から確かな進展を見分けることだと述べます。

機械学習の実務に携わっている人にとって重要なのは、こうした雑音の中から信号を聞き分けることです。つまり、世界を変えるような進展と、誇張されたプレスリリースを見分けられるかどうかです。

著者が言う「信号」とは技術的な実態、「雑音」とは誇張された期待です。両者を切り分ける視点を持てば、次々と流れてくるニュースに振り回されずに済みます。

誇張ではない技術的進展 - ディープラーニングは何を変えたのか

では、確かな「信号」はどこにあるのでしょうか。今日の生成AIを支えているのは、ディープラーニングと呼ばれる技術の積み重ねです。同書は、この技術が従来の機械学習と何が違うのかを、大きく3つの特性から整理しています。

▪ 単純さ

ディープラーニングでは、機械学習ワークフローにおいて最も重要なステップだった特徴量エンジニアリング（feature engineering）が自動化されるため、問題解決がはるかに容易になります。 ▪ スケーラビリティ

ディープラーニングはGPUなどの機械学習向けハードウェアを使った並列処理と非常に相性がよく、ムーアの法則を最大限に活かすことができます。 ▪ 多用途性と再利用性

従来の多くの機械学習アプローチとは異なり、ディープラーニングモデルは、訓練を最初からやり直さなくても追加のデータで継続的に訓練できます。

手作業の特徴設計から解放され（単純さ）、大規模なデータに耐え（スケーラビリティ）、学習済みモデルを使い回せる（再利用性）。この3点が従来手法との違いです。

さらに近年は、正解ラベルのないデータからでも学習できる「自己教師学習」が普及し、これまでにない規模の学習が可能になりました。生成AIの目覚ましい成果は、こうした地道な技術的進展の上に成り立っています。同書の整理に沿えば、これらは確かな「信号」に当たります。

"雑音"の正体 - 「認知の自動化」は「知能」ではない

一方で著者は、AGI（汎用人工知能。未知の課題にも柔軟に適応できる知能）がまもなく実現するといった主張には慎重な見方を示しています。また、今日のAIを「知能」と呼ぶことにも慎重な姿勢を崩しません。

今日の「人工知能」は、その名前とは裏腹に、より正確には「認知の自動化」と呼ぶべきものです。つまり、人間の技能と知識をコード化し、運用可能な形にする技術です。

著者はこの違いを、次のような比喩で説明します。

AIは漫画のキャラクターのようなもので、知能は生き物のようなものです。漫画は、どれほどリアルに描かれていても、描かれたシーンのとおりにしか動けません。一方、生き物は予期せぬ状況にも適応できます。

ここで注意したいのは、「知能ではない」ことが「役に立たない」ことを意味しないという点です。著者の見立てでも、特定の作業を自動化する能力は実務上きわめて大きな価値を持ちます。大切なのは、その価値と、未知の状況に適応する「知能」とを混同しないこと。そして、技術的成果の大きさと、AGIをめぐる将来予測とを分けて評価することです。

生成AIブームをどう見るべきか - 「AIの冬」から学ぶ3つの判断軸

同書は、過去に二度訪れた「AIの冬」にも触れています。期待が過熱したのちに失望が広がり、研究投資がしぼんだ時期です。2025年半ば時点の状況について、同書は次のように記しています。

現在、AIへの投資額は、主にデータセンターやGPUへの投資として年間2,000億ドルを超えていますが、創出収益は300億ドル程度であり、大きく出遅れています。

投資と収益の隔たりは決して小さくありません。とはいえ、著者は悲観論者ではありません。短期的な期待とは距離を置きつつ、長期的には大きな可能性があると見ています。著者は読者にこう呼びかけます。

短期的なブームに惑わされるのではなく、長期的なビジョンを信じてください。

生成AIのニュースに接したときは、①実証された成果か将来予測か、②特定作業の自動化か未知への適応か、③投資の大きさか持続的な実務価値か――という3点を確かめることが有効です。技術の進歩を正当に評価しながら、そこに上乗せされた期待とは距離を置く。それが、ブームの中で「信号」を見失わないための基本姿勢です。