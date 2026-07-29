Windows Centralは7月26日(現地時間)、「Everything we know so far about Windows 11's big 2026 (26H2) update arriving this fall, including changes for Start menu, Taskbar, and Search｜Windows Central」において、今秋リリース予定のWindows 11バージョン26H2に導入が見込まれる新機能について伝えた。

Windows 11 26H2の新機能および機能の改善については公式発表を確認できていないが、Windows Centralの記者は現在明らかになっている情報をもとに、ほぼ確実と予想される改善点を紹介した。

Windows 11 26H2では、タスクバーを画面左側にも配置できるようになる見込み 出典：Microsoft

Windows 11 26H2に導入予定の新機能3選

Windows 11 26H2は「有効化パッケージ」方式で配布予定だ。新機能や機能の改善などを25H2環境に事前にインストールしておき、26H2のアップデートで一斉に有効化される。そのため記者が予想した今回の内容は、一部環境で26H2のリリース前に利用可能になる可能性があるという。

記者が26H2への搭載を有力視している新機能は次のとおり。

待望のタスクバー移動が復活

Windows 10まで標準サポートされていたタスクバーの移動がついに復活する。ドラッグアンドドロップによる移動はサポートされないが、設定アプリの「個人用設定」→「タスクバー」→「タスクバーの動作」から調整可能になる。

タスクバーの縦配置では、時計の西暦を2桁に省略し、秒も非表示で固定化される予定だ。このレイアウトの変更は、タスクバーの幅が無意味に広がる問題への対策とみられる。なお、ラベルの非表示オプションを「なし」に設定した場合のラベル表示はサポートされる。

タスクバーを縮小するとアイコンも小さく表示され、この状態ではアイコンサイズを変更する設定は利用できなくなる。

タスクバーの位置オプションを示す新しい設定 出典：Microsoft

スタートメニューを自由にカスタマイズ

スタートメニューに複数の機能の改善が導入される。概要は次のとおり。

Windows SearchからWeb検索を除外可能に

Windows Searchのホーム画面(ショートカットキー「Win+S」)が刷新された。Webコンテンツやおすすめ情報などが削除され、代わりに最近の検索履歴を表示する変更を導入した。

さらにWeb検索の無効化をサポート。従来のBingを使用したWeb検索を無効にし、検索速度の高速化および不要なコンテンツの非表示に対応する。ローカル検索に限定したいユーザーは、Microsoft Storeの検索も無効にできる。

正式版は今秋公開予定

これら新機能および機能の改善は、現在Windows Insider ProgramのExperimentalチャネルにてテストが行われている。Windows Centralの記者は26H2に導入されると予想しており、大きな問題は発見されていないとみられる。

26H2にはこのほかにも新機能が予定されているが、今回紹介した3つはいずれも以前から要望が多かった改善だ。単なる仕様変更ではなく、ユーザーが好みに応じて設定を選べるようになった点も評価されている。

Windows 11バージョン26H2は、今秋リリース予定だ。26H2は有効化パッケージ方式で提供される予定のため、毎月の更新プログラムを適用しておけば、リリース時に短時間でアップデートできるとみられる。