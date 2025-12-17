宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、H3ロケット8号機の12月17日の打ち上げ中止について、記者会見を同日開催。発射約17秒前に冷却水注水設備の異常を検知し、打ち上げシーケンスを緊急停止したという。機体とペイロードに異常はないものの、延期後の打ち上げスケジュールについては未定としている。

既報の通り、H3ロケット8号機による準天頂衛星システム「みちびき5号機」の打ち上げは当初12月7日を予定していたが、「第2段に搭載している慣性センサユニット(IMU：Inertial Measurement Unit)に確認が必要な事象が認められた」としていったん延期。原因を特定し対策処置を完了し、新たな打ち上げ日時を12月17日午前11時11分00秒に変更していた。

17日のライブ中継では打ち上げに向けたカウントダウンが順調に進んでいたが、発射30秒前頃のウォーターカーテン散水開始のアナウンス後、発射17秒前になってカウントダウン音声が止められ、SRB-3と第1段エンジンに着火しないまま発射時刻を迎え、「設備系に異常が発生したため、本日の打ち上げを中止する」との案内が行われた。

H3ロケット8号機の打上げの様子 出所：準天頂衛星システム「みちびき5号機」/H3ロケット8号機打上げライブ中継(JAXA公式YouTubeチャンネル)

同日14時から開かれた記者会見で、JAXAの有田誠H3プロジェクトマネージャは、打ち上げシーケンス停止に至った状況と、冷却水設備の詳細について説明した。

今回のH3ロケット8号機の打ち上げでは、約10分前の11時1分頃に最終GO/NOGO判断を行い、打ち上げ33秒前にフレームデフレクタ冷却開始、19秒前にフライトモードオンまで順調に推移。しかし前出の通り、16.8秒前になって冷却水注水設備の異常を検知し、打ち上げシーケンスを緊急停止した。

H3ロケット8号機 打上げシーケンス停止状況 (C)JAXA

射場の冷却水注水設備とは、ロケット発射時の高温かつ高速の噴流からフレームデフレクタ(ロケットの噴流の方向を変えるための耐火コンクリートの壁)や煙道を守るため、水タンクを窒素ガスで加圧して注水して冷却するものだ。この設備には、フレームデフレクタ冷却水系統と、これと同様の仕組みを持つ煙道部注水系統がある。

冷却水はロケットエンジンの噴流に加熱され、水蒸気が発生するが、これによってロケットエンジンが発する大音響を吸収し、衛星などのペイロードやロケットそのものを守る役割も果たしている。

有田氏はこの冷却水注水設備について、「設備の圧力センサーのデータからすると、本来流れるべき冷却水の量が足りなかった可能性が高いと思う」との見方を示しつつ、調査を進めて、原因次第ではあるが「我々としては予備期間内になんとか打ち上げることをまずはめざしたい」と述べた。

記者会見の詳細は、追って更新する。