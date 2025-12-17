宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、H3ロケット8号機の12月17日の打ち上げを中止した。発射直前になって打ち上げカウントダウンが停まり、「設備系に異常が発生したため」として打ち上げ中止を決めた。続報が有り次第更新する。

H3ロケット8号機の打上げの様子 出所：準天頂衛星システム「みちびき5号機」/H3ロケット8号機打上げライブ中継(JAXA公式YouTubeチャンネル)

H3ロケット8号機による準天頂衛星システム「みちびき5号機」の打ち上げは、当初12月7日を予定していたが、「第2段に搭載している慣性センサユニット(IMU：Inertial Measurement Unit)に確認が必要な事象が認められた」としていったん延期。調査の結果、原因を特定し対策処置を完了したとして、打ち上げ日時を12月17日11時00分～12時00分に再設定した。

打ち上げ時刻についてはその後、11時10分00秒に設定され、あわせて打上げ時間帯も11時10分00秒～11時24分30秒へと再設定。さらに17日午前になって「最新の解析結果」を踏まえ、1分後ろ倒しの午前11時11分00秒に変更していた。

17日のライブ中継では、打ち上げカウントダウンは順調に進んでいたが、発射30秒前頃のウォーターカーテン散水開始のアナウンス後、発射17秒前になってカウントダウン音声が止められ、発射時刻になってもSRB-3と第1段エンジンに着火しないまま配信が継続。その後、「設備系に異常が発生したため、本日の打ち上げを中止する」との案内が行われた。