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H3ロケット9号機(22S形態)、8月7日に種子島宇宙センター 大型ロケット発射場から打上げへ



当初2月1日打上げ予定だったが、H3ロケット8号機の打上げ失敗で延期に



宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、H3ロケット9号機による「みちびき7号機」の新たな打上げを再設定し、8月7日午前4時30分〜6時00分に打上げ予定と発表した。予備期間は8月8日～同月31日。固体ロケットブースタ(SRB-3)2本とショートフェアリングを装備した22S形態で、種子島宇宙センター 大型ロケット発射場から打上げる。

当初は2月1日に打上げ予定だったが、2025年12月のH3ロケット8号機打上げ失敗の原因究明や、後続号機への影響評価を行う必要があるとして延期していた。今回新たな打上げ予定日時が決まったかたちだ。

みちびきは、日本とアジア・オセアニア地域に特化した、日本政府が保有・運用する衛星測位システム(Regional NSS)で、測位・時刻(PNT)と災害・危機管理メッセージのサービスを提供している。

衛星の数を7機体制へと増強する計画が進行中だが、要となる「みちびき5号機」を載せたH3ロケット8号機は2025年12月22日に種子島宇宙センターから離昇したものの、飛行中のトラブルで打上げに失敗し、衛星本体は第2段ロケットとともに大気圏に突入して喪失している。