ざっそうは、よこみぞゆりが作者を務める「すみっコぐらし」に登場する「みにっコ」の一員で、道端の雑草である。英語表記はWikipediaに記載されていない。いつか花屋でブーケにしてもらうという夢を持ち、ポジティブで社交的な性格をしている。一方、道で踏まれるため、なかなか成長できない。足は根っこになっており、そこから水分を補給している。なかよしすみっコはねこで、初めて出会った際に水をかけてもらったことをきっかけに仲良くなった。ねこからはその後もよく水をかけてもらっている。一方、寝ぼけたねこからねこ草と間違えてかじられることもあり、その際は無表情になる。また、カタツムリにあこがれて殻をかぶっているナメクジを「にせつむり」と命名した。2025年放送のアニメ「すみっコぐらし ここがおちつくんです」では、第10話「ざっそう」が放送された。この記事は、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際 パブリック・ライセンス（CC BY-SA 4.0）のもとで公表されたウィキペディアの項目「すみっコぐらし」（https://ja.wikipedia.org/wiki/すみっコぐらし）を素材として二次利用している。 【1-ee521c】【2-90d1be】

キャラクター名 ざっそう 英語表記 — 初登場時期 — 作者 よこみぞゆり 種族 雑草 性別 — 性格 いつか花屋でブーケにしてもらうという夢を持つ、ポジティブで社交的な性格。 特技 — 趣味 — 好きな食べ物 — 苦手なもの — 口癖・特徴的なセリフ — 見た目の特徴 道端の雑草で、足の部分が根っこになっており、足から水分を補給している。 使用アイテム — 仲良しキャラクター ねこ

ぺんぎん（ヒナ） ライバル・関係キャラクター にせつむり 主なエピソード ねこと初めて出会った際、水をかけてもらったことをきっかけに仲良くなった。

寝ぼけたねこにねこ草と間違われてかじられることがあり、その時は無表情になる。

カタツムリにあこがれてカラをかぶったナメクジを「にせつむり」と命名した。

2023年5月のテーマとして「ざっそうとようせいのお花畑」が展開された。

2025年放送のアニメでは第10話「ざっそう」が放送された。 アニメ声優 — 人気ランキング・人気度 — 豆知識 道で踏まれるため、なかなか成長できない。

足は根っこで、そこから水分を補給する。

ねこからよく水をかけてもらっている。

寝ぼけたねこにねこ草と間違えてかじられた時だけは無表情になる。

ぺんぎん（ヒナ）とはポジティブ仲間である。

※年齢および芸歴は、2026年8月時点の情報を基に算出しています。