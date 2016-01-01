ざっそうは、よこみぞゆりが作者を務める「すみっコぐらし」に登場する「みにっコ」の一員で、道端の雑草である。英語表記はWikipediaに記載されていない。いつか花屋でブーケにしてもらうという夢を持ち、ポジティブで社交的な性格をしている。一方、道で踏まれるため、なかなか成長できない。足は根っこになっており、そこから水分を補給している。なかよしすみっコはねこで、初めて出会った際に水をかけてもらったことをきっかけに仲良くなった。ねこからはその後もよく水をかけてもらっている。一方、寝ぼけたねこからねこ草と間違えてかじられることもあり、その際は無表情になる。また、カタツムリにあこがれて殻をかぶっているナメクジを「にせつむり」と命名した。2025年放送のアニメ「すみっコぐらし ここがおちつくんです」では、第10話「ざっそう」が放送された。この記事は、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際 パブリック・ライセンス（CC BY-SA 4.0）のもとで公表されたウィキペディアの項目「すみっコぐらし」（https://ja.wikipedia.org/wiki/すみっコぐらし）を素材として二次利用している。 【1-ee521c】【2-90d1be】
映画・テレビ・舞台・芸能情報などをいち早くお届け。取材記事と記事内の写真・画像が充実しています。