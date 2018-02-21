「鳥海浩輔」の最新情報・話題まとめ
関連キーワード
2018年06月18日(月)
アニメ「Phantom in the Twilight」追加キャストに諏訪部順一、堀江由衣ら
コミック 06/18 11:24
2018年06月16日(土)
ショートアニメ「ているず おぶ ざ れいず 劇場」ニコ生で配信、声優生出演特番も
コミック 06/16 21:19
「刀剣乱舞」花丸◎まつりに声優16名大集合も一期一振役の田丸「弟が足りない！」
コミック 06/16 20:44
2018年06月06日(水)
「イルステリアス天動説」放送日時が決定、FGOフェスで先行上映会も
コミック 06/06 22:41
2018年05月23日(水)
「弱ペダ」4期イベント新ビジュアルで坂道が桃太郎に、BD/DVD BOX1巻は本日発売
コミック 05/23 22:24
2018年04月24日(火)
TVアニメ『ハイスクールD×D HERO』、第2話のあらすじ＆場面カット公開
アニメ 04/24 23:14
2018年04月22日(日)
『弱虫ペダル GLORY LINE』、僅かばかりの希望……!? 第16話場面カット公開
アニメ 04/22 12:00
2018年04月17日(火)
TVアニメ『ハイスクールD×D HERO』、第1話のあらすじ＆場面カット公開
アニメ 04/17 02:15
2018年04月13日(金)
「PEACE MAKER 鐵」本予告解禁、入場者に描き下ろしマンガやドラマCD配布
コミック 04/13 11:22
2018年04月08日(日)
極上の飯テロをお届け！「鹿楓堂よついろ日和」小野大輔ら自身の役どころ語る
コミック 04/08 22:52
2018年04月02日(月)
「Fate/EXTRA」のスペシャル放送「イルステリアス天動説」が7月に
コミック 04/02 15:15
2018年03月30日(金)
『ハイスクールD×D HERO』、PV第2弾公開! リアス誕生記念配布会の開催決定
アニメ 03/30 00:00
2018年03月25日(日)
「禍つヴァールハイト」アニメ化プロジェクトが進行中、内田真礼ら出演
コミック 03/25 15:22
「抱かれたい男1位に脅されています。」TVアニメ化！ドラマCDキャスト続投
コミック 03/25 11:45
2018年03月24日(土)
「鹿楓堂よついろ日和」諏訪部順一が夜更けの間食を優しく後押し
コミック 03/24 22:31
2018年03月23日(金)
TVアニメ『弱虫ペダル GLORY LINE』、新たなキービジュアルを公開
アニメ 03/23 21:16
劇場アニメ「PEACE MAKER 鐵」新撰組のメンバーが集結したビジュアル公開
コミック 03/23 18:00
2018年03月20日(火)
『ハイスクールD×D HERO』、九重役を徳井青空、曹操役を鳥海浩輔が担当
アニメ 03/20 23:21
2018年03月14日(水)
「Dies irae」激闘の一端描くビジュアル、イベントチケットは今週末発売
コミック 03/14 19:13
2018年03月01日(木)
アニメ「ソードガイ」新PV公開！佐倉綾音や鳥海浩輔も出演、AJに上村祐翔ら登壇
コミック 03/01 00:00
2018年02月27日(火)
TVアニメ『美男高校地球防衛部HAPPY KISS！』、追加キャストなど最新情報
アニメ 02/27 18:25
「美男高校地球防衛部」に緑川光、鳥海浩輔、松岡禎丞、江口拓也、安元洋貴出演
コミック 02/27 12:43
2018年02月21日(水)
アニメ『鹿楓堂よついろ日和』、追加キャストに前野智昭/鳥海浩輔/天﨑滉平
アニメ 02/21 00:40
アニメ「鹿楓堂よついろ日和」新キャストに前野智昭、鳥海浩輔、天崎滉平
コミック 02/21 00:00
2018年02月19日(月)
TVアニメ『ブラッククローバー』、追加キャストにKENN/逢沢ゆりか/山本匠馬
アニメ 02/19 11:00
2018年02月11日(日)
2018年02月05日(月)
アニメ「弱虫ペダル」イベント、総北に加えて箱学と京伏のキャストも出演
コミック 02/05 18:00
2017年12月21日(木)
森嶋秀太出演、『コミックBAR Renta!』が3時間SP! 豪華声優28人分一挙放送
エンタメ 12/21 10:00
2017年12月17日(日)
「Fate/EXTRA Last Encore」ガウェイン役に水島大宙、キャラ別CM第6弾も
コミック 12/17 17:29
2017年12月14日(木)
「弱虫ペダル」チーム総北6人がバンド結成！アニメ4期のEDに決定
コミック 12/14 18:30
バックナンバー
|2019
|
|2018
|2017