「鳥海浩輔」の最新情報・話題まとめ

アーツビジョン所属。男性。1973年5月16日生まれ。神奈川県出身。趣味・特技は歌・音楽・料理・洋服。様々な性格・容姿のキャラクターを演じ、艶のある声色に定評がある。主な出演作品はアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪』（愛島セシル/クップル）、『弱虫ペダル』（今泉俊輔）、『キングダム』（尾平）、『テニスの王子様』（千石清純）、『ダンガンロンパ』（石丸清多夏）、『薄桜鬼』（斎藤一）、『咎狗の血』（アキラ）、『WWW.WORKING！！』（榊研一郎）、『魔人探偵脳噛ネウロ』（石垣筍）、ゲーム『あんさんぶるスターズ』（三毛縞斑）、『VitaminX』『VitaminY』（七瀬瞬）など。

関連キーワード 男性声優