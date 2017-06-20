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「サイコムBTO」の最新情報・話題まとめ

BTO PCメーカー「サイコム」の最新モデルのニュースをお届け。

2019年03月27日(水)

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サイコム、RyzenとRadeon RX 590搭載のSEKIRO推奨ゲーミングPC

PCゲーミング 03/27 21:22

2018年02月14日(水)

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サイコム、最新のRyzen APU搭載デスクトップPC2シリーズ

PC本体 02/14 23:23

2017年11月07日(火)

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サイコム、第8世代Core搭載デスクトップBTOに7モデル追加

PC本体 11/07 16:37

2017年09月14日(木)

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サイコム、Skylake-X搭載のハイエンドゲーミングPC「G-Master SLI-X299」

PCゲーミング 09/14 20:48

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サイコム、DeToNatorコラボの「Ryzen」搭載ゲーム実況配信用PC

PCゲーミング 09/14 20:19

2017年08月24日(木)

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サイコム、Ryzen Threadripper搭載の水冷PC - 269,510円から

PC本体 08/24 20:13

2017年08月21日(月)

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サイコム、プレミアムBTO「Premium-Line」にマイクロATXモデル

PC本体 08/21 18:27

2017年07月14日(金)

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サイコム、同社製BTO PC 5シリーズでCore X & X299搭載モデル

PC本体 07/14 18:21

2017年06月20日(火)

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サイコム、ハイパフォーマンスなマイクロATXゲーミングBTOをリニューアル

PCゲーミング 06/20 23:45

2017年06月16日(金)

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サイコム、デュアル水冷PCを1万円引きで販売する夏のボーナスキャンペーン

キャンペーン / イベント 06/16 21:31

2017年06月02日(金)

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サイコム、バージョンアップした「FF14」に対応する推奨デスクトップPC

PCゲーミング 06/02 18:13

2017年05月23日(火)

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サイコム、Ryzen搭載BTOにマイクロATX対応のミニタワーモデル

PC本体 05/23 19:45

2017年05月16日(火)

Top

サイコム、MSIのコンパクトゲーミングPC「Trident 3」の販売を開始

PCゲーミング 05/16 18:00

2017年05月15日(月)

Top

サイコム、Windows 7が選択可能なミニタワーBTO PCを200台限定で販売再開

PC本体 05/15 20:52

2017年05月02日(火)

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オーバークロッカー・Nick Shih氏プロデュースの高性能ゲーミングPC

PCゲーミング 05/02 00:38

2017年04月21日(金)

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サイコム、デュアル水冷BTO「G-Master Hydro」にRyzen搭載モデル

PC本体 04/21 19:31

2017年04月19日(水)

Top

サイコム、NUC規格に準拠した税込31,340円の手のひらPC

PC本体 04/19 12:23

2017年04月17日(月)

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サイコム、デュアル水冷BTOで水冷仕様のGeForce GTX 1080 Tiが選択可能に

PC本体 04/17 16:39

2017年04月01日(土)

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サイコム、静音重視のミドルタワーBTOに「Ryzen 7」搭載モデル

PC本体 04/01 00:00

2017年03月21日(火)

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サイコム、SLI対応のゲーミングBTOで「GeForce GTX 1080 Ti」が選択可能に

PCゲーミング 03/21 17:16

2017年03月11日(土)

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サイコム、同社製BTO PC5シリーズでGeForce GTX 1080 Tiの搭載に対応

PCゲーミング 03/11 03:20

2017年03月10日(金)

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サイコム、デュアル水冷採用ゲームPCにKaby Lake搭載のマイクロATXモデル

PCゲーミング 03/10 05:00

2017年01月24日(火)

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サイコム、ゴールドパーツ採用のPCケースが選択可能なプレミアムBTO PC

PC本体 01/24 16:32

2017年01月06日(金)

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サイコム、BTOデスクトップPC全42モデルで第7世代Intel Core搭載可能に

PC本体 01/06 16:12

2016年11月28日(月)

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サイコム、恒例の「ボーナスキャンペーン」開催 - オプション選択が割引に

キャンペーン / イベント 11/28 13:03

2016年11月11日(金)

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サイコム、MSIのハイエンドマザーを10,000円引きで選択できるキャンペーン

PCゲーミング 11/11 20:13

2016年10月29日(土)

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サイコム、同社製BTOのオプションで水冷仕様の「TITAN X」が選択可能に

PC本体 10/29 02:01

2016年10月05日(水)

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サイコム、SLI構成のハイエンドゲーミングPCを刷新 - Pascal GPUを採用

PCゲーミング 10/05 16:58

2016年10月03日(月)

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サイコム、ASUS製パーツ搭載のプレミアムPCにIntel X99搭載モデル

PCゲーミング 10/03 19:39

2016年09月26日(月)

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サイコム、Windows 7 Professional搭載のミドルタワーPCを100台限定で販売

PC本体 09/26 17:21

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