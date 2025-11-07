老舗BTOメーカーのサイコムが手がける“ハイパフォーマンスゲームPC”の「G-Master Spear X870A」。前編ではデザインや静音性、定番ベンチマークを中心としたレビューをお届けしたが、後半では最新＆人気ゲームでのパフォーマンスをチェック。10タイトルをフルHD/WQHD/4K解像度でテストを行った。

サイコムのハイパフォーマンスゲームPC「G-Master Spear X870A」。標準構成で325,480円から

人気CPUとGPUの組み合わせで実ゲームはどこまで快適に遊べる？

「G-Master Spear X870A」はタワー型のゲーミングPC。今回試用したのはPCケースに「Fractal Design North Chalk White」、CPUに「Ryzen 7 9700X」、GPUに「GeForce RTX 5070」を採用したカスタマイズモデルだ。詳しいデザインや静音性、基本性能については「前編」をチェックしてほしい。

試用機の構成 モデル G-Master Spear X870A OS Windows 11 Home CPU Ryzen 7 9700X（8コア16スレッド） CPUクーラー Noctua NH-U12S redux マザーボード ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI メモリ 32GB DDR5-5600（16GB×2） グラフィックス MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC SSD Crucial T500 CT1000T500SSD8（M.2 PCIe Gen4 SSD 1TB） ケース Fractal Design North Chalk White+12cmファン 電源 SilverStone SST-DA750-G（80PLUS Gold）

CPUは8コア16スレッドのRyzen 7 9700Xを搭載

CPUクーラーは高い静音性と冷却性能を両立するNoctuaのNH-U12S reduxを採用

ビデオカードにはGPUにGeForce RTX 5070を備えるMSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OCを搭載

軽量級から重量級まで10タイトルを用意

さっそく実ゲームでの実力を試していこう。Ryzen 7 9700Xは8コア16スレッドのCPU、GeForce RTX 5070はビデオメモリ12GB搭載するGPUとどちらもほとんどのゲームを快適に遊べるだけのパワーを持っていると言ってよいスペックだ。

今回は描画負荷が軽めからレイトレーシングに対応した重量級まで10タイトルを用意した。解像度はフルHD、WQHD、4Kの3種類。基本的に最高画質設定でアップスケーラーやフレーム生成に対応しているものは、それぞれ利用している。なお、マーベル・ライバルズ、Clair Obscur: Expedition 33、DOOM: The Dark Ages、Battlefield 6、モンスターハンターワイルズ、サイバーパンク2077はDLSS 4による1フレームから最大3フレームをAIによって生成するマルチフレーム生成に対応したタイトルだ。DLSS 4は現在RTX 50シリーズだけで使えるスペシャルな技術。これを活用できるのも本機の強みと言える。テストしたゲームと条件は以下の通りだ。

オーバーウォッチ2 画質“エピック”で、botマッチを実行した際のフレームレートを「CapFrameX」で測定 Apex Legends 最高画質で、射撃訓練場の一定コースを移動した際のフレームレートを「CapFrameX」で測定 ストリートファイター6 画質“HIGHEST”で、CPU同士の対戦を実行した際のフレームレートを「CapFrameX」で測定 ELDEN RING NIGHTREIGN 画質“最高”で、円卓の一定コースを移動した際のフレームレートを「CapFrameX」で測定 マーベル・ライバルズ 画質“最高”、DLSS“バランス”、マルチフレーム生成4xで、ゲーム内のベンチマーク機能を実行 Clair Obscur: Expedition 33 画質“エピック”、DLSS“バランス”、マルチフレーム生成4xで、春の牧草地の一定コースを移動した際のフレームレートを「CapFrameX」で測定 DOOM：The Dark Ages 画質“ウルトラナイトメア”、パストレーシング有効、DLSS“バランス”、マルチフレーム生成4xで、ゲーム内のベンチマーク機能を実行 Battlefield 6 画質“オーバーキル”、DLSS“バランス”、マルチフレーム生成4xで、シングルキャンペーンモードの夜間襲撃で60秒移動した際のフレームレートを「CapFrameX」で測定 モンスターハンターワイルズ 画質“ウルトラ”、DLSS“バランス”、マルチフレーム生成4xで、ベースキャンプの一定コースを移動した際のフレームレートを「CapFrameX」で測定 サイバーパンク2077 画質“レイトレーシング：オーバーライド”、DLSS“バランス”、マルチフレーム生成4xで、ゲーム内のベンチマーク機能を実行

フルHD解像度

ストリートファイター6とELDEN RING NIGHTREIGNは最大60fpsのゲームだ。どちらもほぼ上限に達している。Apex Legendsは最大300fpsなので、こちらもほぼ上限だ。そのほか重量級タイトルも含め、平均フレームレートはどれも200fpsを超えており、高リフレッシュレートのゲーミングモニターと組み合わせれば滑らかな描画でゲームをプレイできる。

WQHD解像度

WQHDでも同じ傾向だ。重量級タイトルでも高い平均フレームレートが出ており、DLSS 4によるマルチフレーム生成の威力がよく分かる。サイバーパンク2077とDOOM: The Dark Agesはすべての光源の経路（パス）を再現する超描画負荷が高いパストレーシング処理が入っているのに、平均100fps以上出ているのは素晴らしいところ。

4K解像度

4K解像度でもストリートファイター6とELDEN RING NIGHTREIGNはほぼ上限に到達。多くのゲームで高い平均フレームレートを出しており、4Kでも快適にプレイできるパワーを持っていると言ってよいだろう。ただ例外なのがDOOM: The Dark Agesだ。パストレーシングの処理が重く、ビデオメモリを大量に求めるためDLSS 4も有効に働かず、非常に低いフレームレートになってしまった。ただ、パストレーシングをオフにすれば平均100fps以上にアップと余裕でプレイが可能になる。4Kだと画質調整が必要なタイトルもわずかだが存在する、という認識でよいだろう。

ほとんどのゲームを4Kでも快適に遊べる充実のスペック

「G-Master Spear X870A」はトータルバランスに優れたゲーミングPCだ。BTOによってスペック、見た目にこだわることができ、今回試用した構成ならば、大容量のビデオメモリを求めるパストレーシング設定のDOOM: The Dark Ages以外は、4K解像度かつ最高画質設定でも快適にプレイできるパワーがあり、前編で示したように冷却性能も高く、静音性にも優れている。あらゆる面で満足できる1台を求めているなら、ぜひとも一度チェックしてみてほしい。