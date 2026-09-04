サイコムは9月4日、同社が販売するゲーミングPCのエントリーモデル「G-Master Velox Mini」シリーズを刷新した第2世代モデルを開発し、構成に応じて「G-Master Velox Mini 2 B860i」、「G-Master Velox Mini 2 B850A」、「G-Master Velox Mini 2 B550A D4」として発売した。
「BTO パソコンはパーツ選びが難しい」というユーザーの声に応え、シンプルな構成で十分なパフォーマンスを実現できるよう開発した製品シリーズ。ケースも新しくしたことで構成を刷新し、用途や予算に応じて最新世代CPU搭載モデルからDDR4メモリを活用した導入しやすいモデルまで幅広く選択できるようになっている。
G-Master Velox Mini 2 B860i
- CPU：Intel Core Ultra 5 225F（3.3GHz/10 コア(P コア 6+E コア 4)/TDP65W）
- CPUクーラー：DeepCool AK400 (CTT 2.0 ver.)（空冷/CPUファン）
- マザーボード：ASUS PRIME B860M-A WIFI-CSM（Intel B860chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）
- メモリ：16GB（16GB×1 枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品／Single Channel）
- SSD：Crucial P310 CT1000P310SSD（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
- ビデオカード：GeForce RTX5060 8GB Manli製Nebula GeForce RTX 5060 8GB GDDR7（HDMI×1/DisplayPort×3）
- LAN：有線LANオンボード
- ケース：Lian Li B4-mATX Mesh White（白）＋背面吸気12cmファン Lian Li B4-mATX Mesh Black（黒）＋背面吸気12cmファンも選択できます。
- 電源：CWT CSN650M-G（SFX 650W/80PLUS Gold）
- OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP 版
- 外形寸法：幅191×奥行き420×高さ288mm
- 価格：294,070円（税込み）～
G-Master Velox Mini 2 B850A
- CPU：AMD Ryzen 5 9600（3.8GHz/6 コア/12 スレッド/TDP65W）
- CPUクーラー：DeepCool AK400 (CTT 2.0 ver.)（空冷/CPUファン）
- マザーボード：ASUS PRIME B850M-A WIFI-CSM（AMD B850chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）
- メモリ：16GB（16GB×1 枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品／Single Channel）
- SSD：Crucial P310 CT1000P310SSD（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
- ビデオカード：GeForce RTX5060 8GB Manli製Nebula GeForce RTX 5060 8GB GDDR7（HDMI×1/DisplayPort×3）
- LAN：有線LANオンボード
- ケース：Lian Li B4-mATX Mesh White（白）＋背面吸気12cmファン ※Lian Li B4-mATX Mesh Black（黒）＋背面吸気12cmファンも選択できます。
- 電源：CWT CSN650M-G（SFX 650W/80PLUS Gold）
- OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP 版
- 外形寸法：幅191×奥行き420×高さ288mm
- 価格：296,250円（税込み）～
G-Master Velox Mini 2 B550A D4
- CPU：AMD Ryzen 7 5700X（3.4GHz/8Core/TDP65W）
- CPUクーラー：DeepCool AK400 (CTT 2.0 ver.)（空冷/CPUファン）
- マザーボード：ASRock B550M Pro-A WiFi 6E（AMD B550chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）
- メモリ：16GB（8GB×2 枚）DDR4-3200（メジャーチップ・8層基板／Dual Channel）
- SSD：Crucial P310 CT1000P310SSD（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
- ビデオカード：GeForce RTX5060 8GB Manli製Nebula GeForce RTX 5060 8GB GDDR7（HDMI×1/DisplayPort×3）
- LAN：有線LANオンボード
- ケース：Lian Li B4-mATX Mesh White（白）＋背面吸気12cmファン ※Lian Li B4-mATX Mesh Black（黒）＋背面吸気12cmファンも選択できます。
- 電源：CWT CSN650M-G（SFX 650W/80PLUS Gold）
- OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP 版
- 外形寸法：幅191×奥行き420×高さ288mm
- 価格：254,470円（税込み）～