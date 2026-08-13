サイコム、NVIDIA RTX PRO 4500を2基搭載するAI開発向けワークステーション

サイコムは8月13日、NVIDIA RTX PRO 4500を2基搭載するAI開発向けワークステーション新製品を、プラットフォーム別に3モデル発売した。用途や予算に応じてAMD TRX50、Intel Z890、AMD X870から選択できる。
アクセラレーターとしてNVIDIA RTX PRO 4500を2基標準搭載するワークステーションPC。AIやLLM開発、RAG、ディープラーニング、画像生成、データサイエンスなど大容量GPUメモリと高い並列演算性能が要求されるワークロードに向くとしており、さらに強力な構成が必要な場合は「NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24GB」や「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB」を選択することも可能。プラットフォームにはIntel Z890、AMD X870の通常モデルに加え、AMD TRX50も用意してCPUの性能を高めることも可能だ。標準構成は下記の通り。
Lepton WS4100TRX50A Twin GPU Edition
- CPUクーラー：サイコムオリジナルAsetek 636S-M2＋Noctua NF-A12x25 G2 PWM×3 （360mm水冷ユニット／メンテナンスフリー＋Noctua NT-H1[高性能CPUグリス]）
- マザーボード：ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI（AMD TRX50chipset／10Gb有線LAN/Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）
- メモリ：128GB（32GB×4 枚）DDR5-5600（ECC レジスタード・メジャーチップ／Quad Channel）
- SSD：Crucial T710 CT2000T710SSD8（M.2 PCI-E Gen5 SSD 2TB）
- ビデオカード：NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Workstation Edition 32GB（DisplayPort×4）×2 基
- LAN：有線LANオンボード
- ケース：HAVN BF 360 Flow Black（黒）
- 電源：INWIN P130II(ATX 3.1 ver.)（1300W/80Plus Platinum／ATX3.1(PCIe5.0)ネイティブ対応電源）
- OS：Microsoft Windows 11 Pro (64bit) DSP 版
- 外形寸法：幅254×奥行き515×高さ522mm
Lepton WS3600Z890i Twin GPU Edition
- CPUクーラー：サイコムオリジナルAsetek 636S-M2＋Noctua NF-F12 PWM×3（360mm水冷ユニット／メンテナンスフリー）
- マザーボード：ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI（Intel Z890chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）
- メモリ：64GB（32GB×2 枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品／Dual Channel）
- SSD：Crucial T710 CT2000T710SSD8（M.2 PCI-E Gen5 SSD 2TB）
- ビデオカード：NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Workstation Edition 32GB（DisplayPort×4）×2 基
- LAN：有線LANオンボード
- ケース：HAVN BF 360 Flow Black（黒）
- 電源：INWIN P130II(ATX 3.1 ver.)（1300W/80Plus Platinum／ATX3.1(PCIe5.0)ネイティブ対応電源）
- OS：Microsoft Windows 11 Pro (64bit) DSP 版
- 外形寸法：幅254×奥行き515×高さ522mm
Lepton WS3600X870A Twin GPU Edition
- CPUクーラー：サイコムオリジナルAsetek 636S-M2＋Noctua NF-F12 PWM×3（360mm水冷ユニット／メンテナンスフリー）
- マザーボード：ASRock X870 Taichi Creator（AMD X870chipset／10GbE+5GbE LAN標準搭載）
- メモリ：64GB（32GB×2 枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品／Dual Channel）
- SSD：Crucial T710 CT2000T710SSD8（M.2 PCI-E Gen5 SSD 2TB）
- ビデオカード：NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Workstation Edition 32GB（DisplayPort×4）×2 基
- LAN：有線LANオンボード
- ケース：HAVN BF 360 Flow Black（黒）
- 電源：INWIN P130II(ATX 3.1 ver.)（1300W/80Plus Platinum／ATX3.1(PCIe5.0)ネイティブ対応電源）
- OS：Microsoft Windows 11 Pro (64bit) DSP 版
- 外形寸法：幅254×奥行き515×高さ522mm