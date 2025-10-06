BTOパソコンのサイコムは、愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo／愛知県常滑市セントレア）にて2025年10月17日（金）から19日（日）までの3日間にわたって開催される、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED）主催の競技大会「第45回全国アビリンピック」に協賛し、大会をサポートすると発表した。

同社は2021年10月よりバリアフリーeスポーツ活動へのスポンサー支援や運営サポートなどを行ってきた。障害を持つ人が積極的に社会参加できるバリアフリー社会の実現に向けた活動に共感し、障害を持つ人との交流を通じてより使いやすいパソコンの開発にも努めているという。これまで直販サイトにおいても、2022年4月より障害を持つ人へパソコン購入支援割引サービスを継続して実施している。

今回、「第45回全国アビリンピック」のサポートでは、大会における「パソコン組立」技能競技においてサイコムのパソコンやパーツ提供をはじめ、課題づくりのサポートや競技のスムーズな進行のための競技補佐員として参加する。なお、同大会の開催概要は以下の通り。

＜第45回全国アビリンピック概要＞

開催日時：2025年10月17日（金）～19日（日）

会場：愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）/愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号

主催：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED）

後援：厚生労働省、内閣府、文部科学省、経済産業省、中央職業能力開発協会

日程：

2025年10月17日（金） オリエンテーション、開会式

2025年10月18日（土） 技能競技・全体講評（各競技）、技能デモンストレーション、障害者ワークフェア

2025年10月19日（日） 閉会式、成績発表