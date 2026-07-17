サイコム、主力ゲーミングPC「G-Master Spear」に第2世代シリーズ投入で刷新。DDR4メモリ採用モデルも

サイコムは7月16日、独自に展開する主力ゲーミングPC「G-Master Spear」シリーズに第2世代モデルとなる「G-Master Spear 2」を投入し、同日発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
G-Master Spearシリーズは2011年から販売が続くサイコム主力モデル製品で、ゲームタイトルの推奨モデルとしても多数販売されてきた。今回コンセプトを再構築したとしており、これまでの設計思想を踏襲しつつ冷却性能・静音性の向上、メンテナンス性、カスタマイズ性を受け継いだ第2世代モデルとして「G-Master Spear 2」を投入し、構成によって「G-Master Spear 2 Z890i」「G-Master Spear 2 B760i D4」「G-Master Spear 2 X870A」の3モデルから発売。最新世代の高性能モデルから、DDR4メモリを組み合わせた高コストパフォーマンスモデルまで用意する。
G-Master Spear 2 Z890i
- CPU：Intel Core Ultra 7 270K Plus（3.7GHz/24 コア(P コア 8+E コア 16)/Xe LPG グラフィックス/TDP125W）
- CPUクーラー：Noctua NH-U12S redux（空冷/CPUファン／高性能CPUグリス NT-H1塗布済）
- マザーボード：ASRock Z890 Pro RS WiFi（Intel Z890chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）
- メモリ：32GB（16GB×2 枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品／Dual Channel）
- SSD：Crucial P510 CT1000P510SSD8（M.2 PCI-E Gen5 SSD 1TB）
- ビデオカード：GeForce RTX5060Ti 16GB Manli製Nebula GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7（HDMI×1/DisplayPort×3）
- LAN：有線LANオンボード
- ケース：Fractal Design Epoch S White TG Clear Tint（白/サイコムオリジナル仕様） ※Fractal Design Epoch S Black TG Light Tint（黒/サイコムオリジナル仕様）も選択できます。
- 電源：CoolerMaster ELITE Gold 850 FM（850W/80PLUS Gold／ATX3.1(PCIe5.1)ネイティブ対応電源）
- OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP 版
- 外形寸法：幅215×奥行き447×高さ469mm
- 価格：411,140円（税込み）～
G-Master Spear 2 B760i D4
- CPU：Intel Core i7-14700（2.1GHz/20 コア(P コア 8+E コア 12)28 スレッド/UHD770/TDP65W）
- CPUクーラー：Noctua NH-U12S redux（空冷/CPUファン／高性能CPUグリス NT-H1塗布済）
- マザーボード：ASRock B760 Pro RS/D4（Intel B760chipset）
- メモリ：32GB（16GB×2 枚）DDR4-3200（メジャーチップ・8層基板／Dual Channel）
- SSD：Crucial T500 CT1000T500SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
- ビデオカード：GeForce RTX5060Ti 16GB Manli製Nebula GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7（HDMI×1/DisplayPort×3）
- LAN：有線LANオンボード
- ケース：Fractal Design Epoch S White TG Clear Tint（白/サイコムオリジナル仕様） ※Fractal Design Epoch S Black TG Light Tint（黒/サイコムオリジナル仕様）も選択できます。
- 電源：CoolerMaster ELITE Gold 850 FM（850W/80PLUS Gold／ATX3.1(PCIe5.1)ネイティブ対応電源）
- OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP 版
- 外形寸法：幅215×奥行き447×高さ469mm
- 価格：355,400円（税込み）～
G-Master Spear 2 X870A
- CPU：AMD Ryzen 7 9700X（3.8GHz/8 コア/16 スレッド/TDP65W）
- CPUクーラー：Noctua NH-U12S redux（空冷/CPUファン／高性能CPUグリス NT-H1塗布済）
- マザーボード：ASRock X870 Pro-A WiFi（AMD X870chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）
- メモリ：32GB（16GB×2 枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品／Dual Channel）
- SSD：Crucial P510 CT1000P510SSD8（M.2 PCI-E Gen5 SSD 1TB）
- ビデオカード：GeForce RTX5060Ti 16GB Manli製Nebula GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7（HDMI×1/DisplayPort×3）
- LAN：有線LANオンボード
- ケース：Fractal Design Epoch S White TG Clear Tint（白/サイコムオリジナル仕様） ※Fractal Design Epoch S Black TG Light Tint（黒/サイコムオリジナル仕様）も選択できます。
- 電源：CoolerMaster ELITE Gold 850 FM（850W/80PLUS Gold／ATX3.1(PCIe5.1)ネイティブ対応電源）
- OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP 版
- 外形寸法：幅215×奥行き447×高さ469mm
- 価格：371,710円（税込み）～