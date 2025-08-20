サイコムは8月19日、対象となるNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを搭載したBTO PC購入時に、シューティングRPG『ボーダーランズ4』のバンドルコードを記載したクーポンカードを同梱するキャンペーンを開始した。

今回提供する『ボーダーランズ4』バンドルキャンペーンは、サイコムが販売するBTO PCにてNVIDIA GeForce RTX 5090／5080／5070 Ti／5070搭載グラフィックスカードを選択し、購入すると『ボーダーランズ4』のバンドルコードが記載されたクーポンコードがもらえるもの。

キャンペーン期間は2025年9月22日23時59分まで。期間中でも定数に達し次第終了となる。クーポンの引き換えにはNVIDIAアプリとSteamアカウントが必要で、クーポン引換期限は2025年10月22日23時59分まで。バンドルコンテンツは下記の通り。

『ボーダーランズ4』スタンダードエディション

ギラギラグローリーパック：ヴォルト・ハンタースキン 1種類、武器スキン 1種類、ECHO-4ドローンスキン 1種類

キャンペーン対象グラフィックスカード搭載BTO PCのカスタマイズモデル例は下記の通り。なお記載の価格は同時開催している「サイコム サマーキャンペーン 2025」適用価格となっている。

G-Master Velox Mini B760 Intel Edition