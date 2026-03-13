老舗BTOメーカーのサイコムが手がけるコンパクトかつカスタマイズ性の高いゲーミングPCの「G-Master Spear Mini B850A」。前編ではデザインやライティング、静音性、冷却性などを中心にレビューしたが、後半はバイオハザード レクイエムなど最新＆人気ゲームでのパフォーマンスをチェックしていく。

サイコムのスタンダードゲーミングPC「G-Master Spear Mini B850A」

単体販売のないRadeon RX 9060に注目！

「G-Master Spear Mini B850A」はコンパクトなPCケースを採用するデスクトップ型のゲーミングPCだ。今回試用したのはCPUに「Ryzen 7 9700X」、GPUに「Radeon RX 9060」を採用したカスタマイズモデルだ。詳しいデザインや静音性、基本性能については「前編」をチェックしてほしい。

試用機の構成 モデル G-Master Spear Mini B850A OS Windows 11 Home CPU Ryzen 7 9700X（8コア16スレッド） CPUクーラー Noctua NH-U12S redux マザーボード ASRock B850M Pro RS WiFi メモリ 32GB DDR5-5600（16GB×2） グラフィックス ASRock Radeon RX 9060 Challenger 8G SSD Crucial T500 CT1000T500SSD8（M.2 PCIe Gen4 SSD 1TB） ケース Lian Li A3-mATX Black+背面ファン 電源 SilverStone Decathlon 750R Gold（80PLUS Gold）

CPUは8コア16スレッドのRyzen 7 9700Xを搭載

CPUクーラーと背面ファンには高い静音性と冷却性能を両立するNoctua製を採用

ビデオカードにはGPUにRadeon RX 9060を備えるASRock Radeon RX 9060 Challenger 8Gを搭載

ゲーミング性能として注目したいのは、GPUの「Radeon RX 9060」だ。単体では販売されていないレアなモデル。RX 9000シリーズでは一番下位となるが、WQHD解像度をターゲットにしており、エントリーというよりはミドルレンジと言えるスペックを持つ。G-Master Spear Mini B850Aの標準構成はGeForce RTX 5060 Tiだが、Radeon RX 9060を選ぶことで価格をグッと下げることが可能だ。では、その実力はどれほどなのか。ゲーマーを満足させられるものなのか、実ゲームでガッチリと確認していこう。

軽量級から重量級まで8タイトルを用意

さっそく実ゲームでの実力を試していく。今回は描画負荷が軽めからレイトレーシングに対応した重量級まで8タイトルを用意した。解像度はフルHD、WQHD、4Kの3種類。基本的に最高画質設定でアップスケーラーやフレーム生成に対応しているものは、オーバーウォッチ2を除いてそれぞれ利用している。テストしたゲームと条件は以下の通りだ。

オーバーウォッチ2：画質“エピック”で、botマッチを実行した際のフレームレートを「CapFrameX」で測定

Apex Legends：最高画質で、射撃訓練場の一定コースを移動した際のフレームレートを「CapFrameX」で測定

ストリートファイター6：画質“HIGHEST”で、CPU同士の対戦を実行した際のフレームレートを「CapFrameX」で測定

ELDEN RING NIGHTREIGN：画質“最高”で、円卓の一定コースを移動した際のフレームレートを「CapFrameX」で測定

マーベル・ライバルズ：画質“最高”、FSR“バランス”、フレーム生成有効で、ゲーム内のベンチマーク機能を実行

Battlefield 6：画質“オーバーキル”、FSR“バランス”、フレーム生成有効で、ローカルでホストを作成して一定コースを移動した際のフレームレートを「CapFrameX」で測定

モンスターハンターワイルズ：画質“ウルトラ”、レイトレーシング“高”、FSR“バランス”、フレーム生成有効で、ベースキャンプの一定コースを移動した際のフレームレートを「CapFrameX」で測定

サイバーパンク2077：画質“レイトレーシング：ウルトラ”、FSR“バランス”、フレーム生成有効で、ゲーム内のベンチマーク機能を実行した際のフレームレートを「CapFrameX」で測定

バイオハザード レクイエム：画質“最高”、レイトレーシング“高”、FSR“バランス”、フレーム生成有効で、療養所の一定コースを60秒移動した際のフレームレートを「CapFrameX」で測定

フルHDのベンチマーク結果

ストリートファイター6とELDEN RING NIGHTREIGNは最大60fpsのゲームだ。どちらもほぼ上限に到達と快適なプレイが可能だ。オーバーウォッチ2、Apex Legends、Battlefield 6と定番のFPSでは平均150fpsを超えており、144Hzのリフレッシュレートに対応するゲーミングモニターと組み合わせてもその性能を存分に発揮できる。高い画質で滑らかな描画でプレイしたいというニーズに応えられる性能だ。

WQHDのベンチマーク結果

WQHDでも同じ傾向だ。バイオハザード レクイエムなど描画負荷の高い重量級のゲームでも快適なプレイの目安である平均60fpsを超えており、Radeon RX 9060がWQHD解像度をターゲットしたGPUであることを裏付ける結果だ。FPS系のゲームも平均100fpsを超える高いフレームレートを出した。

4Kのベンチマーク結果

その一方で4Kまで解像度をアップさせると、かなり厳しくなってくる。Apex Legendsやストリートファイター6、Battlefield 6、モンスターハンターワイルズは快適にプレイできるフレームレートを出しているが、それ以外は平均60fpsを下回った。4Kだと基本性能に加えてビデオメモリが8GBでは不足してくるシーンが増えてくる。試用機のスペックで快適なゲーム環境を狙うなら、モニターはフルHDまたはWQHDから選ぶのがよいだろう。

WQHD解像度まで快適にゲームをプレイできるパワー

「G-Master Spear Mini B850A」は試用機のスペックだとコンパクトなサイズながら、WQHD解像度まで多くのゲームを快適にプレイできる性能を実現できるのが分かった。しかも、高い静音性で動作音を気にする人にも安心してオススメできる。省スペースで静か、これだけで魅力を感じる人も多いのではないだろうか。さらに、カスタマイズ性に優れているので、より上位のCPUやGPUを組み合わせての注文も可能という柔軟性を持っているのも大きな強み。ライティングも追加できるので、サイズ感、見た目、性能のどれにもこだわりたいならぜひともチェックしてほしい。満足できるハズだ。