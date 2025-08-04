BTOパソコンのサイコムは、AMD最新のワークステーション向けプロセッサ「Ryzen Threadripper 9000シリーズ」を搭載するデスクトップ型ワークステーションを製品化し、8月1日より販売を開始した。BTOカスタマイズに対応し、価格は税込852,290円から。

Ryzen Threadripper 9000シリーズはハイエンドデスクトップ(HEDT)やワークステーション向けのAMD最新プロセッサ。最新のZen 5アーキテクチャに最大64コア/128スレッド、最大256MBのL3キャッシュを備えている。サイコムでは今回、Ryzen Threadripper 9960X/同9970X/同9980Xの3SKUから選択でき、AI処理で必要な高性能GPU、メモリ、ストレージを組み合わせたプロフェッショナル向けのワークステーション「Lepton」シリーズの2機種、「Lepton Hydro WSTRX50A」と「Lepton WS4000TRX50A」を発売している。

Zen 5世代になり刷新されたRyzen Threadripper

各機種の主な仕様と価格例は以下の通り。

Lepton Hydro WSTRX50A

モデル名：「Lepton Hydro WSTRX50A」

（デュアル水冷システム、サイコム独自の超静音空冷VGA搭載）

CPUクーラー：サイコムオリジナルAsetek 636S-M2＋Noctua NF-F12 PWM×3（360mm水冷ユニット）

マザーボード：ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI（AMD TRX50chipset）

メモリ：128GB（32GB×4枚）DDR5-5600（ECCレジスタード・メジャーチップ／Quad Channel）メモリ冷却用ファン Noctua NF-S12A FLX搭載

SSD：Crucial T700 CT1000T700SSD3（M.2 PCI-E Gen5 SSD 1TB／超高速Gen5 SSD）

VGA：サイコムオリジナル水冷仕様 Hydro LC Graphics GeForce RTX 5080 16GB

ケース：Antec P20CE（黒）＋前面ファン（Noctua NF-A12x25 LS-PWM）＋背面ファン（Noctua NF-A12x25 PWM）

電源：Antec NeoECO Gold NE1000G M ATX3.0（1000W/80PLUS Gold／ATX3.0(PCIe5.0)ネイティブ対応電源）

OS：Microsoft Windows 11 Pro (64bit) DSP版

外形寸法：幅220×奥行き469×高さ490mm

＜CPU別の価格(税込)例＞

Ryzen Threadripper 9960X

（4.2GHz/24コア/48スレッド/TDP350W）搭載モデル 1,006,650円

Ryzen Threadripper 9970X

（4.0GHz/32コア/64スレッド/TDP350W）搭載モデル 1,221,150円

Ryzen Threadripper 9980X

（3.2GHz/64コア/128スレッド/TDP350W）搭載モデル 1,821,750円

Lepton Hydro WSTRX50A

Lepton WS4000TRX50A

モデル名：「Lepton WS4000TRX50A」

（水冷ハイエンドワークステーション）

CPUクーラー：Fractal Design FD-WCU-CELSIUS-S36-BK（360mm水冷ユニット）

マザーボード：ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI（AMD TRX50chipset）

メモリ：64GB（16GB×4枚）DDR5-5600（ECCレジスタード・メジャーチップ／Quad Channel）メモリ冷却用ファン Noctua NF-S12A FLX搭載

SSD：Crucial T700 CT1000T700SSD3（M.2 PCI-E Gen5 SSD 1TB／超高速Gen5 SSD）

VGA：MSI製GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC

ケース：Fractal Design Torrent Black Solid（黒）＋12cm排気ファン（Fractal Design Dynamic X2 GP-12）

電源：SilverStone SST-DA1000R-GM（1000W/Cybenetics Gold／ATX3.0(PCIe5.0)ネイティブ対応電源）

OS：Microsoft Windows 11 Pro (64bit) DSP版

外形寸法：幅242×奥行き544×高さ530mm

＜CPU別の価格(税込)例＞

Ryzen Threadripper 9960X

（4.2GHz/24コア/48スレッド/TDP350W）搭載モデル 852,290円

Ryzen Threadripper 9970X

（4.0GHz/32コア/64スレッド/TDP350W）搭載モデル 1,066,790円

Ryzen Threadripper 9980X

（3.2GHz/64コア/128スレッド/TDP350W）搭載モデル 1,667,390円