サイコムは4月28日、ワークステーションPCの新製品としてRyzen Threadripper 9000シリーズの搭載をサポートする「Lepton WS4100TRX50A」を発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

サイコム、Ryzen Threadripper 9000シリーズ搭載ワークステーション受注開始

最大構成のRyzen Threadripper 9980Xでは64コア128スレッドもの大規模な計算資源を利用できるワークステーションPC製品。クーラーにはAsetek製最新世代高性能360mm水冷ユニット「636S-M2」に Noctua製の次世代フラッグシップファン「NF-A12x25 G2 PWM」を3基装着したカスタムクーラーを組み合わせており、静音性と安定した持続的な動作を両立。マザーボードはASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFIを採用してIPMIリモート管理にも対応し、クライアントだけではなくサーバーとしての活用にも便利だ。

主な仕様

CPU：クーラー：サイコムオリジナルAsetek 636S-M2＋Noctua NF-A12x25 G2 PWM×3（360mm水冷ユニット／メンテナンスフリー＋Noctua NT-H1[高性能CPUグリス]）

マザーボード：ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI（AMD TRX50chipset／10Gb有線LAN/Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）

メモリ：64GB（16GB×4枚）DDR5-5600（ECCレジスタード・メジャーチップ／Quad Channel）

SSD：Crucial T710 CT2000T710SSD8（M.2 PCI-E Gen5 SSD 2TB）

ビデオカード：GeForce RTX5070 12GB MSI製GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC（HDMI×1/DisplayPort×3）

LAN：有線LANオンボード

ケース：HAVN BF 360 Flow Black（黒）※ケースはHAVN BF 360 Flow White（白）も選択できます。

電源：Antec GSK1000 ATX3.1（1000W/80PLUS Gold／ATX3.1(PCIe5.1)ネイティブ対応電源）

OS：Microsoft Windows 11 Pro (64bit) DSP版

外形寸法：幅254×奥行き515×高さ522mm

価格