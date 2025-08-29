BTOパソコンのサイコムは、EAA!!による「ゲーマー国勢調査」受賞記念の台数限定モデルとして、ゲーミングPC「G-Master Velox Campio Edition 2025」を発売した。

今回サイコムが受賞した「ゲーマー国勢調査」は、株式会社JILCHが運営するゲームニュースサイト「EAA!!」が2016年から継続調査している、ゲームのプレイタイトルやデバイス事情など、ゲームコミュニティのリアルな動向やトレンドを反映したゲーマー意識調査。2024年12月24日～2025年2月28日の調査期間で行われた「ゲーマー国勢調査2024-2025」おいて、サイコムが「ゲーミングPC 満足度」「ゲーミングPC 推奨度」でNo.1をW受賞した。

このW受賞を記念して、ゲーミングPC「G-Master Velox Campio Edition 2025」を100台限定で発売する。同社G-Master Veloxシリーズがベースで、CPUにAMD Ryzen 9000シリーズGPUにNVIDIA GeForce RTX 5070を搭載した特別モデルで、通常はオプション扱いとなるARGB発光システムや、サイコムオリジナルのゲーミングキーボード、マウス、マウスパッドの3点セットが標準装備となっている。また、1年間の無償保証を延長して3年の無償保証が標準で付属する。

G-Master Velox Campio Edition 2025

BTOカスタマイズに対応し、OSにWindows 11 Homeを搭載した価格は、特別割引14,960円が適用され税込298,000円より。発売期間は2025年10月27日受注分までで、100台の限定数量が無くなり次第終了。基本構成時の主な仕様は以下の通り。

CPU：AMD Ryzen 7 9700X（3.8GHz/8コア/16スレッド/TDP65W）

CPUクーラー：Noctua NH-U12S redux（空冷/CPUファン／高性能CPUグリス NT-H1塗布済）

マザーボード：ASRock B850 Pro-A WiFi（AMD B850chipset）※Wi-Fi+Bluetooth標準搭載

メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品／Dual Channel）

SSD：Crucial P310 CT2000P310SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 2TB）

ビデオカード：GeForce RTX 5070 12GB MSI製GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC

LAN：有線LANオンボード ※標準でWi-Fi搭載

PCケース：Fractal Design Pop Silent White TG Clear Tint（白／ガラスパネル）

ケースオプション：ARGB発光システム（LEDストリップ2本）

電源：Cougar CGR BA-750 (ATLAS 750)（750W/80PLUS Bronze）

OS：Microsoft(R) Windows 11 Home (64bit) DSP版

デバイスキット：サイコムオリジナルゲーミングデバイス3点セット（SY-GKB01RGB＋SY-GMS01RGB＋SY-MP01）

延長保証：3年保証（プラス2年無償サービス）

価格(税込/送料込)：298,000円（特別割引適用価格）

なお、サイコムではは受賞にあたり、「今回の受賞は、品質はもとより当社の築き上げてきた姿勢が評価されたことが大変喜ばしく、今後もユーザーに愛されるBTOパソコンメーカーを目指してまいります」とコメントしている。