BTOパソコンのサイコムは、対象のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを搭載した同社製BTOパソコン購入時に、マルチプレイヤー・エクストラクションアドベンチャー『ARC Raiders』（2025年10月30日発売予定）のデラックス版のバンドルコードを記載したクーポンカードを同梱するバンドルキャンペーンを、10月7日より開始した。11月4日（火）23時59分まで。

キャンペーン期間中、同社が販売するBTOパソコン各シリーズモデルのGPUにNVIDIA GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070搭載グラフィックスカードを選択し購入すると、『ARC Raiders』デラックス版のバンドルコードが記載されたクーポンカードを同梱し発送する。

今回同梱するバンドルコードの内容は以下の通り。

バンドルコンテンツ：『ARC Raiders』 デラックス版

●さすらいの浪人コスメティックパック

・「ヴァレンテ」レジェンダリー・アウトフィット

・「パスファインダー」リュック

・「丸めた毛布」リュック・アタッチメント

・レイダートークン2,400枚

・フィンガーガン連射 エモート

・スクラッピーのスキン

・キャラクター装飾アイテム

●アストロ・コスメティックパック

・「Gスーツ」レジェンダリー・アウトフィット

・「サルベジャー」リュック

・「宇宙船のお土産」リュック・アタッチメント

・アウトフィットのカラーバリエーション

2025年11月4日（火）23時59分までの注文が対象だが、期間中でも定数に達し次第終了となる。なお、クーポンの有効期限(GeForce Experienceでの引換期限)は2025年12月2日（火）23時59分まで。詳細は、こちらのリンク先のキャンペーン特設ページで確認いただきたい。