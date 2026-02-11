BTOパソコンのサイコムは、対象のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを搭載した同社製BTOパソコン購入時に、サバイバルホラー『バイオハザード レクイエム』(2026年2月27日発売予定)のゲームコードを記載したクーポンカードを同梱するバンドルキャンペーンを開始したと発表した。2026年3月16日まで。

対象となるGeForceは、GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070。BTOパソコンでこれらを選択し購入すると、『バイオハザード レクイエム』のゲームコードが記載されたクーポンカードを同梱する。

以下、キャンペーンの概要。

期間：2026年2月10日（火）23:00～2026年3月16日（月）23:59まで

※期間中でも定数に達し次第終了

GeForce Experienceでのクーポン引換終了日：2026年4月16日（木）23:59まで

バンドルコンテンツ：『バイオハザード レクイエム』 ゲームコード

※ゲームコードは1人につき1コードまで 条件：BTOパソコン購入時にNVIDIA GeForce RTX(TM) 5090、5080、5070 Ti、5070搭載のいずれかを選択

