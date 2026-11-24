2026年11月18～20日、パシフィコ横浜でEdgeTech+2026という展示会が行われました。エッジテクノロジー(IoT・組み込みハード、ソフト・開発支援・開発環境・セキュリティ・無線技術)を扱う展示会です。

エプソンダイレクトブースでは採用企業の展示に加え、エプソンダイレクトで扱っているPCの展示を実施。その中にはとある製品の最初の製品と最新製品が並べて展示がありました(最初の製品は過去にエプソンの工場で使っていたものと説明されました)。

初代機からサイズ同じ！ 外部端子構成もほぼ同じ！ 最新製品もPCIバスをサポート

エプソンダイレクトでは製造業向けをターゲットにしたパソコンを販売しています。その一つがEndeavor ATシリーズ(現行製品はAT998：https://shop.epson.jp/pc/desktop/at998/)です。拡張カードが使える中では小型筐体の製品です。

EdgeTech+2026では現行機種だけでなく「当社の工場で使っていた」という初代製品Endeavor A951も並べて展示。若干のレイアウト変更はあるものの大きさの違いもなく、今どき珍しい光学ドライブもついているというところに大きなこだわりを感じました。

左が現行製品のEndeavor A998シリーズ。この小型筐体は一時期多くのPCメーカーで使われていた懐かしい大きさ。右がこのシリーズの初期製品。黄ばみ具合が年月を語ります

最大の特徴は今もあまり変わらない事。製造ラインで使うパソコンに求められるのは安定して動き続ける事。そして寿命が来ても同等の製品が購入できることです。

ATシリーズは2003年から変わらないケースサイズに加えて変わらないインターフェースが特徴です。リプレースを目的とした場合、キーボード・マウスをUSBにする必要はありません。工場の現場ならシリアル・パラレル端子を必要とする機器もありますし、ディスプレイも使えるならアナログ15pinのままでよい。これがシリーズ120万台という出荷数となり、製造現場で愛される唯一無二の製品としている理由です。

レイアウトは若干の変更があるもの、フロントにはアナログのスピーカー、マイク端子と二つのUSB端子、リアにはD-SUB15pinとDVI-Dのディスプレイ端子(HDMIはオプション対応)、9pinのシリアル端子と25pinのパラレル端子、LAN、USBと知らない人が見たら「何年前のパソコンなの？」と驚いてしまうでしょう。しかもPCIの拡張スロットも用意されており、古い機材のPCI拡張ボードもそのまま使う事ができます。

今回確認したところリア側のレイアウトに若干変更があり、外付け電源スイッチの接続コネクタが用意されていました。

ケーブル長約0.6mと2mの製品があり、本体に手が届きにくい場所に設置しても電源ボタンを押すことができるもの。おそらく現場からの要望に応えたオプションでしょう。

もちろん、イマドキの製品も展示。個人的にはIntel Core Ultraを採用したCopilot+PCノートパソコンにK-kaleidoのスピーチコネクトがプリインストールされていると聞きました。

スピーチコネクトはNPUを使用して、低負荷でオフライン文字起こしを行うため、クラウド文字起こしと異なり漏えいリスクがなく、秘匿性の高い社内会議でも安心して使えるのが魅力です。