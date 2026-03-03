BTOパソコンメーカーのサイコムは3月2日、自社eスポーツチーム「@Sycom」を3月1日づけで発足したと発表した。

「ストリートファイター6」部門を主軸に、JeSU公認プロライセンス保持者を含む4名で活動を開始。「Built For Win ─すべての『築き』が、勝利になる。」をスローガンに、国内外の主要大会への参戦を視野に入れて活動していく。

サイコムはこれまで数多くのプロチームやインフルエンサーへのスポンサード活動を通じeスポーツを支援してきたが、今回は外部からの「支援（スポンサー）」にとどまらず、自らが当事者として選手とともに最前線に立つ「共創」の形として、自社チームの立ち上げに至った。

チームメンバーは以下の4名。

おらりん/orarin：JeSU公認プロライセンスを保持し、ケンと舞を使用。ランクマッチでMR2400超え・MR1位を記録し、「CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Japan #1」準優勝や「DNECUP 2025」優勝などの実績を持つ。

ざぶとん/zabutonn：DEE JAYを使用し、「SCARZ Genesis Tournament 2025」優勝のほか、「FightClub Championship VI」など国内外で実績を残しており、Act.10ではMR世界1位を記録。プロライセンス権利取得済みで申請中。

ピーポーくん/PIPOKUN：キンバリーを使用するJeSU公認プロライセンス保持者で、「RIDDLE OPEN」優勝や「第4回 TOKYO METRO CUP」準優勝の実績を持ち、コミュニティ大会「ピポバト！！」も主催している。

今井翔太：エレナとマノンを使用し、Act.10でエレナにて最高MR2401・MR1位を記録。「CAPCOM Pro Tour World Warrior」や「王者杯」などの公式・公認大会に継続的に出場している。

活動拠点は埼玉県八潮市および秋葉原サテライトオフィス。今後の活動詳細はホームページおよびSNSで順次発信していくとしている。