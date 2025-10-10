BTOパソコンのサイコムは10月10日、14.9Lの省スペースと高性能を極限まで突き詰めたコンパクトワークステーションの新モデル「Lepton Mini」をラインナップに追加し、インテルモデル「Lepton Mini B860i」とAMDモデル「Lepton Mini B850A」を本日より販売開始したと発表した。295,310円から。

Lepton Miniは、SFF(Small Form Factor)準拠の超小型設計ながら、水冷CPUクーラーやハイエンドGPUも搭載可能で、ワークステーションとしての高い性能を実現した新モデル。映像編集、AI推論、学術研究、CADなどにおいて必要不可欠なパワーと快適性をコンパクトな筐体にまとめている。本体サイズは幅167×奥行き363×高さ247mmで、例えば机の上に設置しても邪魔にならない。

筐体は無駄をそぎ落としたフルメッシュデザインのSSUPD社製「Meshroom D BK」で、Noctua社製吸排気ファンと長尾製作所製の補強パネルを底面に実装している。CPUクーラーには静音性の高いNoctua社製のロープロファイルクーラー「NH-L12Sx77」、グラフィックスカードにはMSI社製「GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS」をそれぞれ標準装備。さらにカスタマイズで240mm水冷CPUクーラーや、NVIDIA GeForce RTX 5080、最大128GBメモリまで搭載可能だ。

標準GPUはGeForce RTX 5060だが、カスタマイズでGeForce RTX 5080まで搭載できる

インテルモデル「Lepton Mini B860i」の標準構成価格はIntel Core Ultra 5 235搭載モデルで309,390円（税込）から。CPUはCore Ultra 9 285Kまでカスタマイズ可能。ほか、標準構成時の主な仕様は以下の通り。

マザーボード：ASRock B860I WiFi（Intel B860chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載／高性能SSDヒートシンク付属）

メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品／Dual Channel）

SSD：Crucial T500 CT2000T500SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 2TB）

グラフィックスカード：GeForce RTX5060Ti 16GB MSI製GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS（HDMI×1/DisplayPort×3）

電源：CWT CSN650M-G（SFX 650W/80PLUS Gold）

OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP版

本体サイズ：幅167×奥行き363×高さ247mm

AMDモデル「Lepton Mini B850A」の標準構成価格はAMD Ryzen 7 9700X搭載モデルで325,230円（税込）から。CPUはRyzen 9 9950X3Dまでカスタマイズ可能。ほか、標準構成時の主な仕様は以下の通り。

マザーボード：GIGABYTE B850I AORUS PRO (rev.1.1)（AMD B850chipset／Wi-Fi+Bluetooth標準搭載）

メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品／Dual Channel）

SSD：Crucial T500 CT2000T500SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 2TB）

グラフィックスカード：GeForce RTX5060Ti 16GB MSI製GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS（HDMI×1/DisplayPort×3）

電源：CWT CSN650M-G（SFX 650W/80PLUS Gold）

OS：Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP版

本体サイズ：幅167×奥行き363×高さ247mm