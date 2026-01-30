サイコムは1月30日、Ryzen 9000の上位シリーズとなる「X3D」モデルのプロセッサ、Ryzen 7 9850X3Dを同社BTOパソコンのCPUカスタマイズのラインナップに追加した。同日販売開始する。
AMD Ryzen 7 9850X3DはZen 5アーキテクチャを採用した8コア／16スレッドのプロセッサで、ブーストクロックの動作周波数が最大5.2GHzから5.6GHzへと向上したことでさらに処理能力が高まっている。
サイコムでは現在販売中のAMD搭載ゲーミングPCをはじめ、デュアル水冷モデル、プロフェッショナル向けモデル、スタンダードモデル、静音モデル、水冷モデル、プレミアムモデルにおいて、AMD Ryzen 7 9850X3Dの選択が可能となる。例として、ATXミドルタワーの「G-Master Spear X870A」の構成は下記の通り。
G-Master Spear X870A
- CPU：AMD Ryzen 7 9850X3D
- CPUクーラー：Noctua NH-U12A
- マザーボード：ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI
- メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600
- SSD：Crucial T500 CT2000T500SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 2TB）
- ビデオカード：GeForce RTX5070 12GB MSI製GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC
- LAN：有線LANオンボード
- PCケース：Fractal Design North Charcoal Black（黒）＋12cmファン
- 電源：Antec NeoECO Gold NE750G M
- OS：Microsoft Windows 11 Home（64bit）DSP版
- 価格（送料別）：528,500円