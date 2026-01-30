サイコムは1月30日、Ryzen 9000の上位シリーズとなる「X3D」モデルのプロセッサ、Ryzen 7 9850X3Dを同社BTOパソコンのCPUカスタマイズのラインナップに追加した。同日販売開始する。

  • サイコムで選択できるRyzen 7 9850X3Dプロセッサ搭載のおすすめカスタマイズPC

AMD Ryzen 7 9850X3DはZen 5アーキテクチャを採用した8コア／16スレッドのプロセッサで、ブーストクロックの動作周波数が最大5.2GHzから5.6GHzへと向上したことでさらに処理能力が高まっている。

サイコムでは現在販売中のAMD搭載ゲーミングPCをはじめ、デュアル水冷モデル、プロフェッショナル向けモデル、スタンダードモデル、静音モデル、水冷モデル、プレミアムモデルにおいて、AMD Ryzen 7 9850X3Dの選択が可能となる。例として、ATXミドルタワーの「G-Master Spear X870A」の構成は下記の通り。

G-Master Spear X870A

  • CPU：AMD Ryzen 7 9850X3D
  • CPUクーラー：Noctua NH-U12A
  • マザーボード：ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI
  • メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600
  • SSD：Crucial T500 CT2000T500SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 2TB）
  • ビデオカード：GeForce RTX5070 12GB MSI製GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC
  • LAN：有線LANオンボード
  • PCケース：Fractal Design North Charcoal Black（黒）＋12cmファン
  • 電源：Antec NeoECO Gold NE750G M
  • OS：Microsoft Windows 11 Home（64bit）DSP版
  • 価格（送料別）：528,500円