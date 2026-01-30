サイコムは1月30日、Ryzen 9000の上位シリーズとなる「X3D」モデルのプロセッサ、Ryzen 7 9850X3Dを同社BTOパソコンのCPUカスタマイズのラインナップに追加した。同日販売開始する。

サイコムで選択できるRyzen 7 9850X3Dプロセッサ搭載のおすすめカスタマイズPC

AMD Ryzen 7 9850X3DはZen 5アーキテクチャを採用した8コア／16スレッドのプロセッサで、ブーストクロックの動作周波数が最大5.2GHzから5.6GHzへと向上したことでさらに処理能力が高まっている。

サイコムでは現在販売中のAMD搭載ゲーミングPCをはじめ、デュアル水冷モデル、プロフェッショナル向けモデル、スタンダードモデル、静音モデル、水冷モデル、プレミアムモデルにおいて、AMD Ryzen 7 9850X3Dの選択が可能となる。例として、ATXミドルタワーの「G-Master Spear X870A」の構成は下記の通り。

G-Master Spear X870A