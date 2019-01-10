「ソニー」の最新情報・話題まとめ
2019年03月28日(木)
ソニー平井会長が6月に退任「会社を輝かせる体制が整った」
サウンド / オーディオ 03/28 19:34
2019年03月27日(水)
ソニー、Bluetooth機能付きアナログレコードプレーヤー - aptXも対応
サウンド / オーディオ 03/27 19:19
ソニー銀行が参照系APIを提供開始
情報システム 03/27 17:11
ドコモ×ソニー、グアムで5G活用したカートの共同実証実験
情報システム 03/27 11:33
2019年03月26日(火)
ソニーが超小型カメラ「RX0 II」、チルト液晶や4K動画で強化
デジカメ 03/26 12:11
2019年03月20日(水)
初音ミクの「ウォークマン S」2019年モデル、数量限定で17,880円から
サウンド / オーディオ 03/20 14:16
2019年03月19日(火)
ソニー、産業機器向け2000万画素の積層型CMOSイメージセンサー技術を開発
産業機器/ロボット 03/19 07:39
2019年03月17日(日)
ソニーのグラスサウンドスピーカー聴き比べレビュー、新機種はココが進化！
サウンド / オーディオ 03/17 10:00
2019年03月14日(木)
2019年03月13日(水)
2019年03月06日(水)
【締切迫る】ソニー銀行、富士ゼロックスが本音で語る、クラウド移行してみてわかったこと
情報システム PR 03/06 10:30
2019年03月05日(火)
ソニーのフラッグシップイヤホン「IER-Z1R」、音楽ホールを再現
サウンド / オーディオ 03/05 16:07
2019年03月02日(土)
2019年のスマホ3大トレンドは? スマホの祭典から考察
Android 03/02 06:00
2019年03月01日(金)
ソニーのカメラ事業、キーマンが語る「新製品への自信」と「業界への危機感」
デジカメ 03/01 18:01
山田祥平のニュース羅針盤 第165回 ソニーが問うスマホの細長体験
パソコン 03/01 06:00
2019年02月27日(水)
「音楽と外の音が同時に聞ける」ソニーのワイヤレスイヤホン開発秘話
サウンド / オーディオ 02/27 16:26
ソニー、Eマウント用の大口径望遠レンズ「FE 135mm F1.8 GM」
デジカメ 02/27 14:17
留学生日本語講座の受講履歴などにブロックチェーン活用の実証
情報システム 02/27 12:12
Xperia 1詳報! これまでのXperiaとは違う魅力がある理由
Android 02/27 09:50
2019年02月26日(火)
ガラス管からイイ音でるぞ！ ソニー「グラスサウンドスピーカー」
サウンド / オーディオ 02/26 13:01
ソニーのXperia 1は「好きを極めたい人」のためのスマホ!
Android 02/26 08:38
Xperia 1開発の経緯をソニーモバイル商品企画に聞く
Android 02/26 06:00
2019年02月25日(月)
ソニーの新フラグシップ「Xperia 1」、4K有機ELやトリプルカメラ搭載
Android 02/25 16:49
ソニー、ミドル「Xperia 10・10 Plus」とベーシック「Xperia L3」
Android 02/25 16:49
ソニー、自然に外音を取り込めるBluetoothイヤホン「SBH82D」
サウンド / オーディオ 02/25 16:49
2019年02月22日(金)
ソニー銀行、富士ゼロックスが語る、クラウド移行のポイントと今後の展望
情報システム PR 02/22 08:30
2019年02月21日(木)
人気噺家の落語をプリインストール、ソニーが新趣向ウォークマン
サウンド / オーディオ 02/21 15:00
ソニーと東大、スタートアップ支援に向け社会連携講座を設置
企業動向 02/21 11:06
2019年02月20日(水)
Xperia新製品が2月25日に登場か、ソニーがTwitterで予告
Android 02/20 17:35
2019年01月22日(火)
ソニー×エヴァンゲリオンのコラボ！NERV官給品スマートウオッチ「wena」
時計 / ウェアラブル 01/22 13:55
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