スマホとデジタル家電

会員ページ

お知らせ

「ソニー」の最新情報・話題まとめ

オーディオ、カメラ、テレビなど、ソニー製品のあらゆる情報をお届け。ウォークマン、ミラーレス α、4K BRAVIAなどのレビューも。

2019年03月28日(木)

Top

ソニー平井会長が6月に退任「会社を輝かせる体制が整った」

サウンド / オーディオ 03/28 19:34

2019年03月27日(水)

Top

ソニー、Bluetooth機能付きアナログレコードプレーヤー - aptXも対応

サウンド / オーディオ 03/27 19:19

Top

ソニー銀行が参照系APIを提供開始

情報システム 03/27 17:11

Top

ドコモ×ソニー、グアムで5G活用したカートの共同実証実験

情報システム 03/27 11:33

2019年03月26日(火)

Top

ソニーが超小型カメラ「RX0 II」、チルト液晶や4K動画で強化

デジカメ 03/26 12:11

2019年03月20日(水)

Top

初音ミクの「ウォークマン S」2019年モデル、数量限定で17,880円から

サウンド / オーディオ 03/20 14:16

2019年03月19日(火)

Top

ソニー、産業機器向け2000万画素の積層型CMOSイメージセンサー技術を開発

産業機器/ロボット 03/19 07:39

2019年03月17日(日)

Top

ソニーのグラスサウンドスピーカー聴き比べレビュー、新機種はココが進化！

サウンド / オーディオ 03/17 10:00

2019年03月14日(木)

Top

ソニーのガラス管スピーカー×26台と土岐麻子が夢の共演！ プレミアムライブ体験レポート

サウンド / オーディオ 03/14 20:29

2019年03月13日(水)

Top

4Kテレビで4K放送を見たい! 我が家の「BRAVIA」に「AQUOS 4Kレコーダー」をつなぐ

テレビ / レコーダー 03/13 06:00

2019年03月06日(水)

Top

【締切迫る】ソニー銀行、富士ゼロックスが本音で語る、クラウド移行してみてわかったこと

情報システム PR 03/06 10:30

2019年03月05日(火)

Top

ソニーのフラッグシップイヤホン「IER-Z1R」、音楽ホールを再現

サウンド / オーディオ 03/05 16:07

2019年03月02日(土)

Top

2019年のスマホ3大トレンドは? スマホの祭典から考察

Android 03/02 06:00

2019年03月01日(金)

Top

ソニーのカメラ事業、キーマンが語る「新製品への自信」と「業界への危機感」

デジカメ 03/01 18:01

Top

山田祥平のニュース羅針盤 第165回 ソニーが問うスマホの細長体験

パソコン 03/01 06:00

2019年02月27日(水)

Top

「音楽と外の音が同時に聞ける」ソニーのワイヤレスイヤホン開発秘話

サウンド / オーディオ 02/27 16:26

Top

ソニー、Eマウント用の大口径望遠レンズ「FE 135mm F1.8 GM」

デジカメ 02/27 14:17

Top

留学生日本語講座の受講履歴などにブロックチェーン活用の実証

情報システム 02/27 12:12

Top

Xperia 1詳報! これまでのXperiaとは違う魅力がある理由

Android 02/27 09:50

2019年02月26日(火)

Top

ガラス管からイイ音でるぞ！ ソニー「グラスサウンドスピーカー」

サウンド / オーディオ 02/26 13:01

Top

ソニーのXperia 1は「好きを極めたい人」のためのスマホ!

Android 02/26 08:38

Top

Xperia 1開発の経緯をソニーモバイル商品企画に聞く

Android 02/26 06:00

2019年02月25日(月)

Top

ソニーの新フラグシップ「Xperia 1」、4K有機ELやトリプルカメラ搭載

Android 02/25 16:49

Top

ソニー、ミドル「Xperia 10・10 Plus」とベーシック「Xperia L3」

Android 02/25 16:49

Top

ソニー、自然に外音を取り込めるBluetoothイヤホン「SBH82D」

サウンド / オーディオ 02/25 16:49

2019年02月22日(金)

Top

ソニー銀行、富士ゼロックスが語る、クラウド移行のポイントと今後の展望

情報システム PR 02/22 08:30

2019年02月21日(木)

Top

人気噺家の落語をプリインストール、ソニーが新趣向ウォークマン

サウンド / オーディオ 02/21 15:00

Top

ソニーと東大、スタートアップ支援に向け社会連携講座を設置

企業動向 02/21 11:06

2019年02月20日(水)

Top

Xperia新製品が2月25日に登場か、ソニーがTwitterで予告

Android 02/20 17:35

2019年01月22日(火)

Top

ソニー×エヴァンゲリオンのコラボ！NERV官給品スマートウオッチ「wena」

時計 / ウェアラブル 01/22 13:55

最初へ 1 3 4 5 最後へ

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    Beats「Powerbeats Pro」発表、H1チップ採用、完全ワイヤレスに
  2. 2

    ソニーがCES 2019で発表した新製品・総まとめ - 実はこんなにありました！
  3. 3

    AVIOTの下剋上、1万円前後でハイレベルな完全ワイヤレスイヤホンが登場
  4. 4

    ゼンハイザー「MOMENTUM True Wireless」レビュー、ヒーローは遅れてやってくる?
  5. 5

    ソニーのグラスサウンドスピーカー聴き比べレビュー、新機種はココが進化！
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む