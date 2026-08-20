7月9日の発表から待つことまる2か月、8月28日にソニーから発売予定のイヤホン新製品「IER-M500」。ステージ上でのパフォーマンスを行うプロなどへの訴求をおこなうという製品で、一般消費者向けにも販売が予定されています。

これまでメディア向けには体験イベントなどで何度か実機に触れられる機会があったのですが、やはり慣れ親しんだ環境・音源で試聴してみないことには真価を測りかねるというもの。今回発売に先駆けてレビュー用サンプルを借りることができたので、ソニーがINZONEブランドで競技シーンへの協賛も行うFPSゲームなど、普段のユースケースに近づけてIER-M500を使ってみようと思います。

忙しい方向けにまとめておくと、昨今のオーディオ機器で問題になることはそうないはずですが、多少出力に余裕のあるDACなどがあればなおよいでしょう。個人的にはゲーム用途においても、INZONE E9の若干軽めなサウンドよりどっしりと低音を聴かせてくれるIER-M500の方がかなり好みでした。

INZONE E9よりもさらにゲーム向き？ ソニー新作イヤホン「IER-M500」で『VALORANT』を遊ぶ

ソニーがまだ有線イヤホンの新製品を出してくれるなんて

発表からしばらく経ったので、改めてIER-M500についてかんたんに振り返っておきましょう。同製品はソニーがおくる有線イヤホンの新製品で、専用に新開発された5mm径のダイナミックドライバを搭載しています。WF-1000XM6などにも付属するノイズアイソレーションイヤーピースに対応し、さらにフィッティングサポーターを組み合わせて極めて高い遮音性を実現している点が特徴です。

ソニーのオーディオ機器といえばプロ向けにC-100のようなマイク、MDR-MV1のようなヘッドホンで高い評価を受けていますが、ステージ上での利用に堪えるイヤホン、もといインイヤーモニターはラインナップに存在していませんでした。そこでIER-M500をラインナップに追加し、高い遮音性と装着感、しっかりした再生能力によって、主にステージ上でのパフォーマンスを行うアーティスト向けの手ごろなインイヤーモニターとして提供していきたいとのこと。

さらに振り返ってみれば、ソニーといえばWalkmanシリーズをはじめとするポータブルオーディオ文化の立役者でもあります（いまさら強調するまでもないのですが）。ストリーミングサービスの流行前夜には10万円を超すイヤホンも多数投入され、往時はMDR-EX1000、IER-M9、IER-Z1Rのような製品展開でファンを魅了してきました。

しかし最近では完全ワイヤレスイヤホンの開発・販売にシフトしており、さらになんと先月末にはWalkman現行モデルの全製品で出荷が完了したと報じられ、SNS上ではプレスリリースすらないひっそりとした終焉が悲しみを持って受け止められる様子も見られていました。

このようにユーザーの聴取環境の変化とともにソニーの製品展開も移ろい続けてきたわけですが、今回滅亡したかに見られた有線イヤホン製品ラインナップにおける新モデルとして「IER-M500」が現れたというわけ。もちろん上述の通りプロ向けという位置づけではあるものの、製品名に燦然と輝く“IER”の文字を見ると、往年のポータブルオーディオファンにとってはやや興味を惹かれる命名になっています。

INZONE E9と一緒に借りてみた。実機をチェック

前置きがかなり長くなってしまいましたが、手元にやってきた実機をかんたんに見ていきましょう。IER-M500はカラバリにブラック、クリア、レッド＆ブルーの3種類が用意されているので、アシンメトリーの大胆な配色で左右を見分けやすいレッド＆ブルーを借りてみました。外装は内部構造を透かして見せるクリア仕様で、べたっとした不透明の樹脂より妙な高級感があります。

やってきた赤と青のIER-M500。付属品のフィッティングサポーターもしっかり赤と青です

なにげにWF-1000XM6等で見られる環境配慮型パッケージではないのもありがたいです

ケーブルを取り外してみました。MMCXを転用した独自端子としており、ソニーとしては純正品ケーブル以外の使用を推奨するものではありません

ケーブル側の様子。挿抜時や回転時の耐久性に加え、防滴への配慮があります

INZONE E9と比べて聞いてみたかったので、こちらもお借りしました。なお付属のDACは使用していません

IER-M500を耳に装着してみると、ぐっと周辺の音が聞こえなくなる高い遮音性が体感できます。フィッティングサポーターはサイズが5種類も付属しているので、いったん大きめのものを試して小さくしていくのが適切かも。ノイズアイソレーションイヤーピースは長時間の使用でも不快感が少なく、また音質の面でもとても良好です。

もう欲しい。ソニー製ダイナミックドライバ搭載イヤホンがいま有線で楽しめるなんて

まずはiPhone 17にAK PEE51を接続して、Apple Musicから音声を再生してみました。インイヤーモニターとありますが低音をしっかり聞かせるバランスで、ダイナミックドライバらしいくっきりした量感が楽しめます。装着性の高さで密閉感がとても高く、たとえば普段AirPods Proなどを使用していればかなり分厚いサウンドに感じられるはずです。

BTS『Butter』のような全編で強い低音がベースにある楽曲は、迫力が高まってかなりノリノリ。忘れらんねえよ『なんもねえ』のように聴きやすい高品質なマスタリングの楽曲では、ギターからベース、ドラム、ボーカルのくっきりした分離でそれぞれのパートに集中しやすく、また全体としてのまとまりも素晴らしく聴くことができました。

初めてIER-M500に触れたときは再生機器にあまりパワーがなかったようで、いまいちボンヤリと“鳴らしきれてない”ように感じたのですが、やはり駆動力は多少あった方がいい模様。インピーダンスは16オーム、感度は103dBとそんなに鳴らしにくそうなスペックではありませんが、そこはダイナミックドライバ。AK PEE51程度で十分なので、最低限の出力があった方がよりポテンシャルを引き出せそうだと思いました。

音楽も聴いたところで、IER-M500で『VALORANT』をプレイしてみましょう。Windows PCにRME ADI-2 DAC FSをUSB接続し、標準ステレオプラグとステレオミニプラグの変換アダプタを用いています。RME ADI-2 DAC FSのヘッドホン出力はHi-Powerモードに設定。

RME ADI-2 DAC FS。D/Aだけではなく、フロントのヘッドホン出力も便利に使えるナイス音質です

VALORANTを起動してぱっと音を聞いてみたところ、普段ゲーム用に用いているゼンハイザーHD650と傾向が似ていて驚きました。強烈な密閉感もあって低音がやや多く感じられるも、15分も遊べば慣れられるレベル。なにより派手な武器スキンの装着時に苦しむことがあるキンキンした銃声SEのカドが取れていて聞き疲れせず、それでいて微細な足音をしっかり把握できる素晴らしいバランス感です。まさにゲーム向き。

ここでINZONE E9につなぎ変えてみると、たっぷり豊かなサウンドだったIER-M500よりやや薄く軽く聞こえることがわかります。INZONE E9はゲーム音を聞き取りやすく設計された高い競技性に加え、実売価格で約3,000円近く安価。さらに専用のDACが付属して聴取環境を整備する必要すらない高いコストパフォーマンスが魅力的ですが、個人的にはIER-M500の分厚いサウンドのほうが気に入りました。足音のような小さい音を聞き取りたいゲームで十分使える競技的な性能に加えて、IER-M500では臨場感も楽しめた点に軍配が上がります。

筆者はあまりプレイしないので余談ですが、ゲームセンターで遊ぶ音ゲー筐体用にも便利に使えそう。ライブパフォーマンス時の大音量下でも演者の聴覚を保護する極めて高い遮音性を備えているので、爆音の店内でも自分がプレイしているゲームの音楽を的確に聴取できるはず。遮音性が高ければ、音量を上げずに済む点も耳にやさしいです。

実勢価格では2万円切り、いったん購入。

ここまでIER-M500についてみてきた本記事。ソニーが2026年に発売するダイナミックドライバ搭載有線イヤホンともなれば気にならないわけがなく、プロのクリエイターでなくとも欲しくなるもの。個人的には1.6mという若干長い付属ケーブルを採用する気配りがデスクトップ利用でも大変ありがたく、気が付くと決済を完了していました。ソニーの希望小売価格は20,000円前後で、8月28日発売予定。手元で心置きなく使える日がとても楽しみです。