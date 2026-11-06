ソニー、初代ウォークマン付属ヘッドホンを復刻した「MDR-3R」発表。USB-C接続で8,000円前後

ソニーは11月6日、かつて初代ウォークマン「TPS-L2」と同時に発売したヘッドホン「MDR-3」のコンセプトを受け継ぐUSB Type-Cヘッドホン「MDR-3R」を発表した。11月20日に発売し、市場想定価格は8,000円前後。

MDR-3Rは、1979年に登場したMDR-3のデザインや装着感、サウンドを現代向けに再設計したモデル。本体デザインに加え、当時を意識したブルーとオレンジのイヤーパッドを同梱し、パッケージや取扱説明書もオリジナルの意匠を受け継いでいる。軽量かつ耳をふさがない構造も再現した。

接続端子はUSB Type-Cで、USB Audio Class 1.0対応機器に接続可能。充電やペアリングは不要で、ケーブル途中には通話用マイクとリモコンも備える。なお、ソニーはウォークマンとの接続利用を推奨していない。

ドライバーユニットは当時の設計資料を基にMDR-3と同じ23mm径で新規設計。オリジナルに近い音質を再現し、自然でバランスの取れたサウンドを目指したという。

あわせて、Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」との数量限定コラボモデルもソニーストアで発売する。シリーズロゴを本体に刻印し、作品世界を意識した専用パッケージを採用。市場想定価格は1万円前後となる。

実機を聞いてきた。この手の小型ヘッドホンらしからぬパワフルな出音に感動

発表に先んじて、発売前のサンプルを眺めることができた。金属製のヘッドバンドの剛性が素晴らしく、軽量かつ10,000円以下とは思えない高級感がうれしい。軽くて適当に使えるヘッドホンが欲しくてこの手のオンイヤー型が気になることがあっても、肝心のサウンドがあまりに貧しすぎて悲しい気分になりがちなところ、MDR-3Rは量感のあるタイトな低音がしっかりと出音のベースを維持していて感動した。USB-C接続も、スマートフォンとの組み合わせを考えれば妥当なところかなと思う。