ソニーは9月2日、ワイヤレスポータブルスピーカーの新製品として、「ULT TOWER 7（SRS-ULT700）」を発表した。9月18日の発売を予定しており、メーカー想定売価は85,000円前後。

ソニー、重低音ブーストボタン搭載大型スピーカー「ULT TOWER 7（SRS-ULT700）」発表。XLR入力搭載

ソニーが「ULT POWER SOUND」を掲げて展開する大型スピーカー製品シリーズ「ULT TOWER」「ULT FIELD」のうち、より深い重低音と圧倒的な音圧目指したULT TOWERシリーズに属する製品。直径280mmもの新開発大口径ウーファーを搭載してパワフルなサウンドを実現し、内蔵する4つのトゥイーターで部屋の隅々までクリアなサウンドを演出できるとしている。

重低音だけでなくミッド、ハイの表現力も重視した製品だが、低音を増強するために「ULTボタン」を本体前面に備えている点もポイント。深い低域を強調するデフォルトモードのULT1、パワー感を強調するULT2、原音に忠実なフラットサウンド設定だというFLAT、ライブ会場のような臨場感を再現するというLIVEモードの4つをループする仕様で、用途や雰囲気に応じて選択できる。ボタンはノブになっており、ボリュームをかんたんに調節可能。調節時はライティングがボリュームのゲージにもなる。

また、イベント用途へのアクセスを強化するためにDJ Inputとして、XLR/RCA端子を搭載して簡易的なPA機器としても活用できる点も特徴だ。2台のULT TOWER 7にそれぞれXLR入力してステレオDJセットアップを構築したり、またマイク端子を備えて音声入力を行いうことで、カラオケやアナウンスにも利用できる。本体には単独で約30時間の連続再生に対応するバッテリーを搭載し、10分の給電で最大180分使える急速充電機能も備えた。

天面の操作部を大幅に簡素化。ノブを兼ねるULT TOWER 7で音量調整、モード変更を行える

端子部。USBやBluetoothを用いたデジタル入力に加え、RCAやXLR入力によるアナログ入力もサポート

成人男性ならひとりでも動かせるが、持ち上げる際は腰の姿勢に注意が必要だと思う

本体サイズはW421×H710×D347mmで、約22.8kg。持ち運びに便利なキャスター、ハンドルも備えている。