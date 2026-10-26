小売業・飲食業を中心に、店頭でのデジタルサイネージ導入が加速している。一方で、導入を検討する現場の担当者や経営層にとって常に大きな壁となるのが、「導入コストを回収できるのか」「本当に売上に貢献するのか」という投資対効果の不透明さだ。

この問いに客観的なデータで答えたのが、創業50周年を迎えたクレープチェーン「マリオンクレープ」だ。ソニーの法人向けブラビアをデジタルサイネージとして導入した結果、第三者分析により売上約10％増、客数約23％増という効果が確認された。

デジタルサイネージはいかにして売上向上につながったのか。現場が抱えていた課題から、法人向けブラビアが選ばれた理由、そしてデータが示す顧客行動の変化について、導入企業であるマリオンの高橋健司氏、デジタルサイネージを提供したソニーマーケティングの富澤慈人氏と効果測定システムを提供し効果検証を担当したilldefinedの時津遼資氏の三者に話を伺った。

左から、

株式会社マリオン 直営営業部 直営営業課 課長 高橋 健司 氏、

ソニーマーケティング株式会社 B2Bビジネス本部 エンタープライズ営業部門 プロダクツソリューション営業部 リテールソリューション営業課 ビジネスプロデューサー 富澤 慈人 氏、

株式会社 illdefined 代表取締役 時津 遼資 氏

アナログなポスター販促の限界と、変わる店舗環境

──近年、店頭でデジタルサイネージを見かける機会が増えています。まず、市場のトレンドの変化をどう感じていますか?

富澤氏：私は普段、小売・飲食業のお客さまにデジタルサイネージ用途の法人向けブラビアをご提案していますが、ここ数年で、デジタルサイネージ導入の相談は明らかに増えています。

以前は店舗の見栄えを良くする目的で導入されるケースが多かったのですが、最近では商品認知の向上や販促強化、来店客とのコミュニケーション強化など、より具体的な成果を期待して導入を検討される企業が増えています。

一方で、「本当に売上や集客につながるのか」と疑問を持たれるお客さまも少なくありません。そのため、デジタルサイネージが売上や客数の増加にどの程度貢献したのかを、客観的なデータで確認したいというニーズも高まっていると感じます。

時津氏：私も、ここ数年で「デジタルサイネージの効果を数字で証明したい」という相談が増えていると感じています。当社は、その「実際に売上に寄与しているのかどうか」を検証する仕事をしています。

当社は、データ分析のなかでも特に効果検証に着目し、小売・飲食業の施策が売上や客数にどの程度影響したのかを測定しています。

デジタルサイネージは従来、効果が見えにくい施策の代表例でした。カメラを使って視認率を測ることはできますが、デジタルサイネージを見たことが購入につながったのか、それとも見なくても購入していたのかを見分けるのは容易ではありません。こうした因果関係を明らかにしたいというニーズが、確実に高まっています。

高橋氏：私たちが導入する際も、効果が見えにくいという課題は承知していました。ただ、当時の店舗運営においては、デジタルサイネージで解決できる可能性のある課題がいくつもあり導入を決めました。かつてのマリオンクレープは路面店が中心でしたが、コロナ禍以降、ショッピングセンターのフードコートなどへの出店が増えています。他の新しい飲食店と軒を連ねるなか、昔ながらの店舗デザインでは、どうしても見劣りしてしまうという課題がありました。

また、当店はメニュー数が多く、期間限定商品も頻繁に展開しています。しかし、限られたスペースですべての食品サンプルを展示することは難しく、短期間の商品ごとにサンプルを制作するのも現実的ではありません。紙のポスターで対応していましたが、掲示や差し替えの手間に加え、劣化による見栄えの問題も課題でした。

「画質が全然違う」──スタッフもひと目で惚れ込んだブラビア

──デジタルサイネージ導入を検討し始めた際、数ある製品のなかからなぜ法人向けブラビアを選ばれたのでしょうか。

高橋氏：実は、原宿など一部の店舗で安価なディスプレイとSTB(セットトップボックス：再生用機材)を入れて、USBメモリで画像を差し替えて運用していた時期がありました。しかし、動作が安定せず、映像が映らないといったトラブルが頻発していたんです。

そうした課題を感じていたなかで、ご縁があってソニーさんとお話をする機会があり、ショールームを見学させていただきました。法人向けブラビアを含め複数のディスプレイを比較したのですが、映像の美しさやシズル感の表現力が際立っていました。一緒に見ていたスタッフも「画質が全然違う」と話していて、映像の品質の高さは強く印象に残りました。

富澤氏：画質は、まさに法人向けブラビアの強みです。ソニーは、放送局向けのマスターモニターなどで培ってきた映像技術を生かし、色味やシズル感の表現など映像の美しさを追求してきました。

高橋氏：もうひとつの決め手が、STBレスで運用できる点でした。店舗の限られたスペースに機材や配線を置かなくて済むのは非常にありがたいです。

富澤氏：法人向けブラビアは、高性能なSoC(SoC＝System on a Chipの略称。システムの動作に必要な機能をひとつの半導体チップに集積したもの)を本体に搭載しており、専用PCやSTBを別途用意することなく、コンテンツを表示することができます。ディスプレイ単体で運用できるため、設置スペースや配線を最小限に抑えられます。また、機材が減ることで故障のリスクが減り、トラブル時の原因究明も簡単になります。

高橋氏：実際、法人向けブラビアに入れ替えてからは動作が安定し、現場からの「映らない」というクレームが激減していますね。

また、使い始めてから実感したのが、離れた場所や斜めからでもきれいに見えることの大切さです。行列ができる店舗では、お客さまが待っている間に商品情報に触れていただくことが重要になります。法人向けブラビアは斜めから見ても映像が見やすいため、列に並ぶお客さまにも商品の魅力をしっかり伝えることができます。導入前はあまり重視していませんでしたが、実際に店舗で使ってみて、その価値を強く感じています。

待機列から確認できるデジタルサイネージの様子

──ポスターとは違い、動画で商品の魅力を伝えられる点も大きいですね。

高橋氏：当店では、お客さまの目の前でクレープを作るため、生地を焼き、盛り付けていく様子そのものが絵になります。以前からこの工程を動画にしたいと考えており、現在はPR動画を店頭で放映しています。生地が焼き上がる様子や湯気、クリームの質感は、紙のポスターだけでは十分に伝えられません。

富澤氏：高画質に動きが組み合わさると、街行く人の足を止める力が格段に上がります。ポスターでは難しかった表現を日々の販促に取り入れられることも、法人向けブラビアをデジタルサイネージとして活用する大きなメリットです。

クレープが作られていく工程を動画で映している



「もしもデジタルサイネージがなかったら」を再現。6店舗平均で売上+10%、客数+23%

──今回、illdefinedが導入効果を分析したとのことですが、具体的にどのような手法を用いたのでしょうか。

時津氏：売上は季節や天候、景気などさまざまな要因の影響を受けるため、単純な導入前と導入後の比較ではデジタルサイネージの効果を正確に把握できません。そこで今回は「デジタルツイン」という手法を採用しました。簡単に言うと、「もしこの店舗にデジタルサイネージを設置していなかったら、売上や客数はどうなっていたのか」をデータ上で再現する手法です。

POSデータを活用し、デジタルサイネージを導入しなかった場合の「もう一つの店舗」をコンピュータ上に作り出し、その仮想店舗と実際の店舗を比較しました。こうすることで、天候や季節要因などの影響をできるだけ排除し、デジタルサイネージによる純粋な効果を推定しています。

──その結果、どのような数値が出たのでしょうか。

時津氏：結論から言うと、デジタルサイネージ導入によって、6店舗平均で売上が+10.23%、客数が+22.89%増加していることがわかりました。小売・飲食業では数％でも成果とされることが多く、純粋な施策効果として売上が約10%伸びるというのは、大きな改善です。しかも、効果は導入直後の一過性のものではなく、その後も継続して集客力を押し上げていました。売上ベースでの投資回収期間も平均約5週間と、設備投資としては非常に速いスピードで回収できることが実証されました。

高橋氏：結果を聞いたときの率直な感想は、「やったー!」でしたね(笑)。肌感覚として効果があるとは確信していましたが、売上や客数の伸びが数字で示されたことで、あらためて納得感が高まりました。これまでは「店舗の印象が良くなった」「お客さまの反応が良い」といった感覚的な話しかできませんでしたが、今後は具体的な数字をもとにフランチャイズ店舗へ説明できるようになります。

また、特に興味深かったのが、デジタルサイネージの導入後、ソフトクリームやかき氷の売れ行きが伸びたことです。

クレープ屋である以上、店頭にはクレープの食品サンプルを優先して置いています。そのため、通りがかりのお客さまには、ソフトクリームやかき氷も扱っていることが十分に伝わっていなかったのだと思います。そこで、ブラビアの高画質な映像でこれらのメニューを紹介したところ、これまで十分に認知されていなかった商品の存在に気付くお客さまが増えました。こうした認知の拡大が、「ソフトクリームを食べたい」、「かき氷を買いたい」という新たな来店動機につながり、結果として客数の増加に寄与したのではないかと考えています。

直営からFCへ、そしてリテールメディアへ──デジタルサイネージ活用の次なる一手

──今回の結果を踏まえ、今後の展望についてお聞かせください。

高橋氏：投資対効果が明確になったので、今後は直営店だけでなくフランチャイズ店舗への導入も積極的に進めていきたいですね。

マリオンクレープは今年で50周年を迎え、店舗数でも業界トップを目指しています。店舗の拡大とあわせて、ブランドの見せ方にも力を入れていきたい。商品映像だけでなく、将来的には商店街やアーティストとコラボした映像を流すなど、デジタルサイネージならではの活用法も探っていきます。

富澤氏：素晴らしいですね。クレープの焼き上がりを待つ時間は、お客さまが自然と画面に注目するため、メディアとしての価値が非常に高いと言えます。今後は自社商品の訴求だけでなく、店舗のデジタルサイネージを広告媒体として活用するなど、新たな活用方法も広がっていくはずです。今回の結果は、法人向けブラビアの映像品質や運用性が、店舗の集客や販促効果に結びつくことを示した事例のひとつだと考えています。

──最後に、デジタルサイネージの導入を検討されているかたに向けてメッセージをお願いします。

富澤氏：法人向けブラビアは、STBレスで導入のハードルが低いうえに、我々はパートナー企業と連携したCMS(配信管理システム)の構築やコンテンツ制作、運用サポートも行っています。「ポスターの貼り替え負担をなくしたい」、「商品の魅力をより効果的に伝えたい」、「将来的にはリテールメディア化を見据えてデジタルサイネージを入れたい」というかたは、ハードからソフトまで一気通貫でご提案できる当社にぜひご相談いただきたいです。

時津氏：今回の分析のように、デジタルサイネージはポスターと異なり、流す映像を変えながら販売効果を検証し、改善を重ねられるメディアです。「データ分析」と聞くと大掛かりなシステムが必要だと思われがちですが、illdefinedの効果検証は、POSデータさえあればすぐに始められます。まず一部の店舗で試験的に導入し、効果をデータで確認してから対象店舗を広げていく進め方がおすすめです。

店舗ごとに効果を推定すれば、どのような立地や客層の店舗で成果が出やすいかも見えてきます。効果が見込める店舗から優先的に展開することで、投資対効果も高められます。小さく始め、結果を確かめながら広げていく。その判断をデータで支援するのが、私たちの役割です。

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商品の魅力をより効果的に伝え、売上や客数の増加にもつながった今回の取り組み。ソニーの法人向けブラビアは、店舗と顧客をつなぐコミュニケーションの可能性を広げる存在と言えるだろう。

マリオンクレープ 原宿竹下通り店

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関連リンク マリオンクレープ

株式会社illdefined

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