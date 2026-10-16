ソニー、ウォークマン新モデル3機種を発売。最上位モデルは約65万5,000円

ソニーは10月16日、ポータブルオーディオプレーヤー「ウォークマン」の新モデルとして、「NW-WM1ZM3」「NW-WM1AM3」「NW-ZX900」の3機種を発表した。11月27日に発売し、市場想定価格はそれぞれ655,000円前後、347,000円前後、215,000円前後。

NW-WM1ZM3とNW-WM1AM3は、音質を重視したWM1シリーズの新モデル。最上位のNW-WM1ZM3は純度約99.99%の無酸素銅を削り出したメインシャーシを採用し、背面にも金メッキ無酸素銅を使用する。NW-WM1AM3はアルミ製メインシャーシに金メッキ無酸素銅のリアシャーシを組み合わせた。

両機種とも、従来1基だった大容量固体高分子コンデンサーを2基に増やし、デジタル回路とアナログ回路にそれぞれ配置することでノイズの影響を低減。バッテリーからオーディオ回路への給電には無酸素銅ケーブルを使用し、バランス出力のLCフィルターには大型コイルを採用した。ディスプレイは従来機種より大型の5.5型となっている。

また、3機種共通でフルデジタルアンプ「S-Master HX」に、新開発の「先読み型ノイズシェーパー」を搭載。量子化ノイズを先読みして処理することで、音の立ち上がりへの追従性を高めた。さらに、PCM音源を11.2MHz相当のDSD信号に変換する「DSDリマスタリングエンジン」が、ストリーミングサービスなどの音楽アプリでも利用可能になった。

一方、NW-ZX900は、WM1シリーズの技術を継承しつつ携帯性を重視したモデル。アルミ削り出しのメインシャーシと金メッキ無酸素銅のリアシャーシを採用するほか、ZXシリーズとして初めて超低ノイズLDOレギュレータや、金蒸着電極を使用した低位相ノイズ水晶発振器を搭載した。連続再生時間は最大約40時間で従来のNW-ZX707から約66%向上したとしている。3機種ともAndroidとWi-Fiに対応し、音楽ストリーミングサービスを本体から直接利用可能。内蔵ストレージはNW-WM1ZM3が256GB、NW-WM1AM3が128GB、NW-ZX900が64GB。