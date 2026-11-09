「PlayStation Portal」に39,980円の日本語専用モデル。内蔵ストレージ搭載で新機能を準備？

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は9日、携帯型ゲーム機「PlayStation Portal プレーヤー ミッドナイトブラック 日本語専用」を12月10日に発売すると発表した。価格は39,980円。11月13日10時から順次予約受付を開始する。

従来モデルと同様に、8型フルHD(1,920×1,080ドット)/60fps対応液晶ディスプレイを搭載し、3DオーディオやDualSenseコントローラーのハプティックフィードバック、アダプティブトリガーなどに対応するリモートプレイ専用デバイス。

日本国内での使用に限定したモデルで、本体言語は日本語のみ。国・地域を日本に設定したPlayStationアカウントで利用できる。今回発表された日本語専用モデルでは将来的な新機能への活用を見据えて本体ストレージを追加したが、容量や具体的な用途は明らかにしていない。

また、従来の「PlayStation Portal リモートプレーヤー」から「PlayStation Portal プレーヤー」へと名称を変更した。PS Portalは、PS5本体に接続してゲームを遊ぶリモートプレイ専用機として2023年に登場したが、2025年にはクラウドストリーミングに対応。現在はPS5本体を所有していなくても、PlayStation Plus プレミアムに加入することで、対応するPS5ゲームをクラウド経由でプレイできる。

今回の日本語専用モデルにはPlayStation Plus プレミアムの1カ月利用権が付属する。クラウドストリーミングには5Mbps以上、推奨15MbpsのWi-Fi接続環境が必要となる。