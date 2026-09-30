『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のデジタル配信が10月6日より開始

トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの活躍を描く『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のデジタル配信（セル／レンタル）が、2026年10月6日より開始となる。なお、U-NEXTでは、本作のデジタル配信にあわせて、歴代スパイダーマンの歩みを振り返る約26分の長尺特別映像『進化するスパイダーマン』を独占配信することが決定している。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）に次ぐ、シリーズ4作目。恋人のMJ（ゼンデイヤ）や親友のネッド（ジェイコブ・バタロン）ら愛する人たちを危険から遠ざけるために、「世界中の人々から自分の記憶を消す」という究極の犠牲を払ったピーター・パーカー（トム・ホランド）。誰の記憶にも残っていない世界でも「親愛なる隣人」として戦い続けることを選び、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸に街の平和を守っているピーターだったが、ある日、DNAが変異し命さえも脅かすという身体的異変に襲われる。

全米では公開初週末に3億6,000万ドルという驚異的な興行収入を記録し、北米歴代No.1のオープニング記録を樹立。さらに現在、北米累計興行収入は約9億4,800万ドル、全世界累計興行収入は約24億8,000万ドルに到達している。全世界では『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022）を上回り、『アバター』（2009）『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）に次ぐ、世界歴代興行収入第3位という歴史的快挙を達成している。

日本でも公開初日に興行収入5億6,543万4,074円を記録し、2026年公開の洋画作品No.1となるロケットスタート。公開から59日間で累計動員359万3,584人、累計興行収入58億1,679万4,414円を突破し、前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）を上回って、トム・ホランド版『スパイダーマン』シリーズ（2017〜）史上最高興収を更新した（興行収入等の情報：2026年9月28日現在）。

U-NEXTでは、本作の配信開始にあわせて、約26分の長尺特別映像『進化するスパイダーマン』を独占配信する。2002年にスクリーンに登場し、世界中を魅了したトビー‧マグワイア。新たなピーター‧パーカー像を生み出したアンドリュー‧ガーフィールド。そして2017年の初登場以来、10年間にわたりスパイダーマンを演じ続けてきたトム‧ホランド。『進化するスパイダーマン』は、この3世代のスパイダーマンが歩んできた軌跡を振り返りながら、時代とともに進化を続けてきた"スパイダーマン"という唯一無比のヒーローの魅力に迫るスペシャル コンテンツとなる。 歴代作品を彩ってきた象徴的なスパイダーマン‧スーツや、観客を驚かせ続けてきた迫力のスタント、その進化を支えてきたクリエイターたちの挑戦。そして、世代や国境を越えて広がり続ける世界中のファンとの特別なつながりにもフォーカスする。さらに、トム‧ホランドがスパイダーマンとともに歩んだ10年間を振り返りつつ、 最新作の貴重な舞台裏映像や制作陣のインタビューも収録。ひとりのヒーローが、いかにして世代を超えて愛される存在へと進化してきたのか――。約26分にわたり、スパイダーマンの過去・現在、そして未来をつなぐ、ファン必見の特別映像となっている。

また、全国のソニー ストア 5店舗では、歴代『スパイダーマン』シリーズを楽しめる「『スパイダーマン』シリーズ 振り返り上映会」を開催する。このイベントでは、2002年公開の『スパイダーマン』から『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』まで、歴代シリーズ8作品の中から各店舗で選定した作品を上映。ピーター・パーカーがスパイダーマンとして成長していく姿や仲間との絆、数々の強敵との戦いなど、世代を超えて愛されてきた『スパイダーマン』シリーズの軌跡を、ソニーの大画面テレビ「ブラビア」とホームシアターシステムによる高画質・高音質で楽しめる。開催店舗は以下の通り。

ソニー ストア 銀座

ソニー ストア 札幌

ソニー ストア 名古屋

ソニー ストア 大阪

ソニー ストア 福岡天神

銀座／名古屋／大阪／福岡天神での開催期間は、10月15日以降、各店舗にて順次実施となっており、札幌は11月開催予定とアナウンスされている。参加費は無料だが、予約制で、9月30日10時から受け付ける。開催日時は店舗により異なるので、詳細は各店舗の予約ページを確認いただきたい。

さらに、配信決定を記念して、特別映像「ブランド・ニュー・ヴィラン」をソニー・ピクチャーズの公式YouTubeチャンネルにて公開している。こちらもあわせてチェックいただきたい。