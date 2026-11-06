【決算深読み】強いエンタメ事業、ソニーが過去最高益をさらに上乗せへ

ソニーグループは、2026年度上期（2026年4月～9月）連結業績を発表。売上高が前年同期比9.4%増の6兆2672億円、営業利益は同42.9%増の1兆988億円、税引前利益が同37.9%増の1兆1006億円、当期純利益が同38.8%増の7917億円となった。

ソニーグループ 執行役 CFOの陶琳氏は、「米国の関税還付や一部需要の前倒しがあったものの、上期の連結営業利益としては、初めて1兆円を超えた。ブレイステーションネットワークや、Crunchyrollなどの配信プラットフォームが安定成長を支え、スパイダーマンやウルヴァリン、エラ・ラングレーなど、強力なIPとクリエイティブによるコンテンツのヒットという両輪が噛み合い、力強い業績を達成できたと評価している。第2四半期としても、売上高、営業利益ともに過去最高を更新している」と総括した。

ソニーグループ 執行役 CFOの陶琳氏

なお、第2四半期には、ソニー・ホンダモビリティに係る追加損失としての約300億円を計上。「ソニー・ホンダモビリティの事業縮小に伴う損失計上は概ね完了した」と述べた。

2Q業績の主な変動要因

また、2026年度（2026年4月～2027年3月）の通期業績見通しを上方修正した。売上高は5000億円増額し、前年比4.2%増の13兆円、営業利益は1500億円増額し、同29.2%増の1兆8700億円、税引前利益は1500億円増額し、同30.8%増の1兆8600億円、当期純利益は1200億円増額し、同29.0%増の1兆3300億円とした。今年度の上方修正は2回目となる。

陶CFOは、「長年に渡り、エンタテインメントに投資をしてきたが、ようやく毎年のように大ヒット作品が出るようになった。これを多角的に展開することが期待できるステージに入ってきた。2027年度からスタートする次期中期経営計画においても、好調なモメンタムを継続し、グループを横断したエコシステム全体で、さらなる成長を目指す」と、今後の成長戦略にも強気の姿勢を示した。

通期業績見通しの主な変動要因

EV撤退やAI懸念をものともせず、花開いたエンタメ事業

2026年度第2四半期（2026年7月～9月）のセグメント別業績と、2026年度のセグメント別通期業績見通しは、次の通りとなった。

ゲーム&ネットワークサービス（G&NS）分野の売上高は前年同期比9%増の1兆2085億円、営業利益は同83%増の2201億円、調整後OIBDAは同23%増の2449億円となった。第2四半期として過去最高益を更新した。

2026年9月におけるプレイステーション全体の月間アクティブユーザー（MAU）数は、前年同月比7%増となり、9月期としては過去最高となる1億2700万アカウントに到達した。第2四半期の総プレイ時間は前年同期比4%増となった。「トレンドは第1四半期から大きく改善している。エンゲージメントのベースラインが確実に改善している。多様なゲームが、エンゲージメントの向上に貢献することになる」などと述べた。

PS5の上期の出荷台数は、前年同期の650万台から減少し、420万台となっている。

「新規販売台数は、コンソールサイクル上の想定通り、緩やかに減少しているが、PSプラットフォームは安定的に拡大、成長を続けている。プロモーションや価格の調整、追加のコストダウン施策などにより、メモリ価格の上昇分を相殺できている。PS5ハードウェアの損益は前年並みを維持できる」としたほか、「2027年度のメモリ調達については、サプライヤー各社との協議により、ハードウェア販売台数の想定に対応したメモリ必要量の確保で合意ができている。年間では900万台の出荷を想定しているが、これを上回る数量を用意している」とした。さらに、「2027年度に向けても強力なタイトルやサービスの充実により、引き続き、ユーザーエンゲージメントとマネタイズの強化を図るとともに、次世代プラットフォームに向けた準備をしっかりと進めていく。次世代機の開発は予定通りに進んでおり、2026年度下期には開発投資が増加する」と語った。

また、ファーストパーティタイトルとして、2026年9月にリリースした「Marvel's Wolverine」の累計販売本数が240万本を超え、業績拡大に貢献。「Marvel's Spider-Manシリーズの知見を活かしながらも、これまでとは異なるアクションゲーム体験の創出にチャレンジした作品として、没入感の高いアクションと、クオリティの高い演出などが評価されている」とした。

なお、「God of War Laufey」は、2027年度第1四半期に発売を延期。「より完成度を高めるべく、開発を進めていく」と語った。

「God of War Laufey」は2027年度第1四半期に発売を延期

G&NS分野の2026年度通期見通しは、売上高は2900億円増額し、前年比3%増の4兆8300億円、営業利益は400億円増額し、同51%増の7000億円、調整後OIBDAは300億円増額し、同11%増の8000億円とした。

「サードパーティソフトウェアおよびネットワークサービスが想定を上回る増収となっていること、コスト減などのブラス効果がある」としている。

会見では、2027年度以降のゲーム事業の動向についても言及。「メモリ価格の動向は、引き続き経営のなかでの課題のひとつとなる。重視しているのはゲームプラットフォームとしての健全性であり、現在、PS5とPS4の利用者を含めて、1億2700万アカウントの利用者がいる。これらのユーザーがどれだけ活発にエンゲージメントしてくれるかが鍵になり、収益性の下支えになる。一方で次世代プラットフォームへの投資も始まる。合理的な投資に向けて、検討をはじめていくことになる」と語った。

音楽分野の売上高は前年同期比10%増の5984億円、営業利益は同6%増の1228億円、調整後OIBDAは11%増の1546億円となった。第2四半期としては過去最高益を更新している。前年同期に「劇場版 鬼滅の刃」がヒットした反動があったものの、音楽ストリーミングの売上増加が貢献した。ストリーミング売上の成長率(ドルベース)では、音楽制作で前年同期比7%増、音楽出版では同6%増となった。

エラ・ラングレーの「Choosin' Texas」のストリーミング再生回数が全世界で18億回を突破する大ヒットを記録。全米ビルボードシングルチャートでは26週首位となり、30年前にマライヤ・キャリーが達成した記録を更新したという。また、Spotify Global Top 200の過半数が、カタログ楽曲となっており、なかでも、マイケル・ジャクソンは、伝記映画のヒットにより、今年9月までの再生回数が30億回を超え、前年の1億回から30倍に増加。そのうちの約半分がZ世代による再生数だったという。「映像によるナラティブの力が、カタログの再活性化と新たなリスナーの獲得をもたらした好例である。エバーグリーンカタログは、AI時代においても長期に渡り価値を生み出し続ける資産である」と位置づけた。

音楽分野の2026年度通期見通しは、売上高は1100億円増額し、同9%増の2兆3000億円、営業利益は250億円増額し、前年並みの4470億円、調整後OIBDAは300億円増額し、同12%増の5700億円とした。

映画分野の売上高は前年同期比48%増の5137億円、営業利益は同568%増の926億円、調整後OIBDAは同289増の1059億円となった。第2四半期として過去最高を更新した。

2026年7月に公開した「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」が、全世界の興行収入で25億ドルを超え、北米では歴代1位、全世界でも歴代3位という歴史的ヒットを記録。関連するゲームタイトルの販売本数は約2倍となり、劇中で使用された楽曲のストリーミング再生回数は累計10億回を突破し、「劇場での映画鑑賞というリアルな体験を起点に、グループ横断で、縦走的なIP価値向上を実現した」と振り返った。

また、Crunchyrollではコンテンツ拡充に向けて、「Crunchyroll Storyworks」を立ち上げて、日本のアニメを実写化したり、海外の物語をアニメ化したりする取り組みを発表。ファンへのリーチ拡大策としては、2027年春に、PS5のホーム画面にCrunchyroll専用ハブを導入することを発表。関連コンテンツをシームレスに発見できる「クロスディスカバリー機能」を備えることで、ファン層の重なりが大きいゲームとアニメのクロス需要を取り込むという。

「グループのアニメ関連事業の中長期的な成長をより確実なものにしていく」と意気込みをみせた。

映画事業の2026年度通期見通しは、売上高は1000億円増額し、同17%増の１兆7600億円、営業利益は500億円増額し、同91%増の2000億円、調整後OIBDAは500億円増額し、同35%増の2500億円とした。2026年12月には、「ジュマンジ／オープンワールド」、2027年にはアニメ映画「スパイダーマン:ビヨンド・ザ・スパイダーバース」を公開する予定であり、これらの劇場公開作品からの収入増を見込んでいる。

「劇場公開作品のヒットは、単年度の業績向上だけでなく、将来に渡り、大きな収益機会を生む。世界中で愛されるIPや、クリエイティブの強み、グローバルなマーケティングおよび供給力を組み合わせて、魅力的な作品を提供していく」と語った。

エンタテインメント・テクノロジー＆サービス（ET&S）分野の売上高は前年同期比1%減の5678億円、営業利益は同5%増の641億円、調整後OIBDAは同7%増の915億円となった。

イメージング事業は、中国での減速を中心に厳しい状況が続いたが、新製品を中心に市場シェアを拡大。高付加価値製品へのシフトを進めることで、メモリコストの増加や販売台数減による損益への影響を最小化したという。

ET&Sの2026年度通期見通しは期初計画を据え置き、売上高は前年並の2兆2500億円、営業利益も据え置き、同5%減の1500億円。調整後OIBDAは同1%減の2600億円としている。

テレビ事業におけるTCLとのジョイントベンチャー（JV）であるBRAVIA株式会社については、「2027年4月からの本格稼働に向けて、JVの組織体制やオペレーションに関する詳細な詰めが順調に進んでいる」とし、「2026年6月に発売したTrue RGB BRAVIAは、世界各地で好調な売れ行きとなっている。ここに搭載した高付加価値技術群は、2026年度のテレビ事業の収益改善に大きく貢献するとともに、2027年度以降は、TCLが持つ事業規模やコスト競争力との融合により、JVにおける大きな競争力になることを期待している」述べた。

また、陶CFOは、「世界的にインフレが進んでおり、ハードウェアの高価格化が起きている。それが需要にどう影響するのかを注意深く見ている。だが、コンテンツビジネスやサービスは、インフレ環境の影響を受けにくいビジネスである。ソニーグループは、エンタテインメント事業が売上げおよび利益の7割を占めている」などと述べた。

イメージング&センシング・ソリューション（I&SS）分野の売上高は前年同期比6%減の5776億円、営業利益は12%増の1546億円。調整後OIBDAは8%増の2192億円となった。四半期として過去最高益を更新した。

スマートフォン製品市場は、メモリ市況の影響などにより、前年同期比で2割程度のマイナス成長となっているが、ミッドレンジ以下の市場の落ち込みが大きいものの、ハイエンド市場の落ち込みは限定的であったことを指摘。「サプライチェーン上の在庫レベルや、顧客の商品サイクルの変化などから、上期と下期の出荷バランスのトレンドが異なるものになると捉えている。メモリを中心とした最終製品の部材供給制約や、ハイエンド製品価格上昇による需要への影響を注視しながら、2026年度の売上げ見通しを精査していきたい」と語った。

2026年度通期見通しは、売上高は100億円増額し、前年比1%減の2兆1200億円、営業利益は300億円増額し、同26%増の4500億円、調整後OIBDAは300億円増額し、同8%増の7100億円を計画している。

サイバー攻撃の影響「重要度を高めながら取り組む事案」

ソニーグループとTSMCは、8月11日に、JVの設立に向けた確定契約を締結しており、「両社の提携により、イメージセンサーの性能とコスト競争力を高め、フィジカルAI時代に向けた新たな価値創造を進めるとともに、長期的には資本効率を高める土台となることを期待している。ソニーだけの直線上の進化とは次元が違う進化になる」と語った。

ソニーとTSMCはJVの設立を予定している

なお、7月28日の熊本地震で被災した熊本テクノロジーセンターは、すでに震災前の水準にまで稼働率が回復しているという。だが、仕掛在庫の被害や、設備修繕、生産停止期間の機会損失により、年間約160億円の2026年度の業績見通しに反映したという。

サイバー攻撃の影響に関しては、「現在発生している事象については、経営として重く受け止めている。また、ご迷惑、ご心配をおかけしたお客様に対して、深くお詫び申し上げる」とし、「サイバー攻撃が、高度化、複雑化し、いままで以上の対策が必要である。防御側がAIを活用することを含め、重要度を高めながら取り組む事案だと捉えている」とした。

ソニーネットワークコミュニケーションズが不正アクセスを受け、個人情報が漏洩したことを公表しているほか、ソニー・インタラクティブエンタテインメントでは、プレイステーションネットワークにおいて、ファミリメンバーが勝手に追加されるといった事象が確認されるなど、ソニーグループでは複数のサイバー攻撃による被害が発生している。

陶CFOは、プレイステーションネットワークで発生している問題については、「確認できたアカウントについては調査を行い、すでに措置を講じている」と報告した。