LiberNovoは、電動ワークチェア「LiberNovo」シリーズ新製品となる「LiberNovo Omni Pro」「LiberNovo Omni SE」「LiberNovo Maxis - Airflow」の3製品を、6月17日に正式発売した。

LiberNovoシリーズは“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトで生まれた電動ワークチェア。新モデルとして、座面に吸気式の電動ファンを内蔵した高機能モデルのPro、手動でランバーサポートを動かす廉価モデルのSE、大柄なユーザー向けの特別モデルとなるMaxisの3種類が発表されている。

今回、販売する各製品の価格詳細が発表された。2026年6月17日から7月31日23時59分までの「早割期間」は特別価格で提供されるが、本体のみのベーシックセットのほか、フットレストが付属するスタンダードセット、フットレストと予備バッテリーが付属するプレミアムセットも早割価格／通常価格が明かされた。

Proでは本体のみのベーシックセットが早割143,089円（38％オフ）、通常229,000円。

フットレストが追加されるスタンダードセットは早割148,389円（40％オフ）、通常246,800円。

フットレストと予備バッテリーが付属するプレミアムセットは早割153,489円（41％オフ）、通常259,400円。

同様に、SEのベーシックセットは早割85,859円（42％オフ）、通常149,000円。スタンダードセットは早割91,159円 （45％オフ）、通常166,800円。なおSEでは座面ファンを搭載せず、予備バッテリーが付属するプレミアムセットは用意されない。

Maxisのベーシックセットは早割186,009円（44％オフ）、通常331,800円。スタンダードセットは早割191,309円（45％オフ）、通常349,600円。プレミアムセットは早割196,409円（46％オフ）、通常362,200円。

このほか、オプション品の単体価格も発表された。ProとMaxisで使えるフットレストは通常価格12,600円。また、ProとMaxisで使える追加バッテリーは通常価格6,100円。カラーは2製品とも、グラファイトブラック、アッシュホワイトの2色。このほか、SE用のフットレストは通常価格17,800円で、カラーはジェットブラックのみ。