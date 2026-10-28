ソニー、裸眼で使える空間再現ディスプレイ「ELF-MN1」。スマホやPCとUSB-C接続で気軽に利用できる

ソニーは28日、6型の空間再現ディスプレイ「ELF-MN1」を発表した。12月11日に発売し、価格はオープンプライス。市場想定価格は54,000円前後。

ELF-MN1は、特別なメガネやヘッドセットを装着せずに3Dコンテンツを裸眼で楽しめる小型ディスプレイ。ソニーの空間コンテンツソリューション「XYN」のハードウェア製品で、キャラクターやアバター、3Dオブジェクトなどを机上で立体表示できる。

Windows PCに加えてiOS/Androidスマートフォンとの接続に対応し、DisplayPort Alternate Mode対応のUSB Type-Cケーブル1本で3Dコンテンツを表示できる。開発者向けSDKも用意し、オリジナルコンテンツの制作にも対応する。

視線認識にはIRセンサーを追加し、暗い環境でも瞳の位置を追跡できるようにした。ディスプレイの精細度は403ppiで、ソニーの空間再現ディスプレイとしては最高だとのこと。見る位置に応じて映像をリアルタイム生成し、クロストークを抑えながら立体表示する。

またGugenkaのデジタルフィギュアサービス「ホロモデル」に対応する点もポイント。アニメなどの公式キャラクターを3Dデジタルフィギュアとして表示できる。ソニーストア銀座および名古屋では、発売に先駆けて順次展示を開始する予定だ。