ラッコは、ナガノによる漫画『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』に登場するラッコのキャラクター。英語表記はWikipediaには記載されていない。上位ランカーで、ちいかわ達から憧れられている存在である。右目の上には十字形の傷跡がある。普段は面倒見の良い兄貴分的な存在で、冷静な表情や発言を見せる。一方でかなりの甘いもの好きで、甘いものを食べると思わず顔が緩む。感情表現も豊かで、ショッピングモールで愛車の場所が分からなくなった際には涙ぐんでいる。歌うことも好きだが、うさぎが耳をねじって聞かないようにするほど音痴とされる。ハチワレから師事されており、討伐の指導も行っている。アニメ版の声は内田雄馬が担当する。この記事は、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際 パブリック・ライセンス（CC BY-SA 4.0）のもとで公表されたウィキペディアの項目「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」（https://ja.wikipedia.org/wiki/ちいかわ_なんか小さくてかわいいやつ）を素材として二次利用している。

キャラクター名 ラッコ 英語表記 — 初登場時期 — 作者 ナガノ 種族 ラッコ 性別 — 性格 普段は面倒見の良い兄貴分的な存在で、冷静な表情や発言を見せる一方、感情表現は豊か。 特技 討伐 趣味 歌うこと 好きな食べ物 甘いもの 苦手なもの — 口癖・特徴的なセリフ — 見た目の特徴 ラッコのキャラクターで、右目の上に十字形の傷跡がある。 使用アイテム 愛車 仲良しキャラクター ハチワレ

ちいかわ

うさぎ ライバル・関係キャラクター ハチワレ（師事されている）

ちいかわ達（憧れられている）

セイレーン 主なエピソード ハチワレと初めて一緒に討伐へ行き、アメーバと戦う。

ハチワレに討伐の指導を行い、その教えを受けたハチワレが怪異を討伐する。

ショッピングモールで愛車の場所が分からなくなり涙ぐむ。

『セイレーン』編でちいかわ達と島へ向かい、捕らえられて昆布締めにされる。

「きねんこうえんくん」に「強くなる」と誓っている。 アニメ声優 内田雄馬 人気ランキング・人気度 — 豆知識 上位ランカーで、ちいかわ達の憧れの存在。

かなりの甘いもの好きで、甘いものを食べると顔が緩む。

ショッピングモールで愛車の場所が分からなくなった際には涙ぐんだ。

歌うことが好きだが、うさぎが耳をねじって聞かないようにするほど音痴。

「きねんこうえんくん」に「強くなる」と誓っている。

※年齢および芸歴は、2026年8月時点の情報を基に算出しています。