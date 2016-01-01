ラッコは、ナガノによる漫画『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』に登場するラッコのキャラクター。英語表記はWikipediaには記載されていない。上位ランカーで、ちいかわ達から憧れられている存在である。右目の上には十字形の傷跡がある。普段は面倒見の良い兄貴分的な存在で、冷静な表情や発言を見せる。一方でかなりの甘いもの好きで、甘いものを食べると思わず顔が緩む。感情表現も豊かで、ショッピングモールで愛車の場所が分からなくなった際には涙ぐんでいる。歌うことも好きだが、うさぎが耳をねじって聞かないようにするほど音痴とされる。ハチワレから師事されており、討伐の指導も行っている。アニメ版の声は内田雄馬が担当する。この記事は、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際 パブリック・ライセンス（CC BY-SA 4.0）のもとで公表されたウィキペディアの項目「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」（https://ja.wikipedia.org/wiki/ちいかわ_なんか小さくてかわいいやつ）を素材として二次利用している。
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