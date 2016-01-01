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ラッコ

ラッコは、ナガノによる漫画『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』に登場するラッコのキャラクター。英語表記はWikipediaには記載されていない。上位ランカーで、ちいかわ達から憧れられている存在である。右目の上には十字形の傷跡がある。普段は面倒見の良い兄貴分的な存在で、冷静な表情や発言を見せる。一方でかなりの甘いもの好きで、甘いものを食べると思わず顔が緩む。感情表現も豊かで、ショッピングモールで愛車の場所が分からなくなった際には涙ぐんでいる。歌うことも好きだが、うさぎが耳をねじって聞かないようにするほど音痴とされる。ハチワレから師事されており、討伐の指導も行っている。アニメ版の声は内田雄馬が担当する。この記事は、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際 パブリック・ライセンス（CC BY-SA 4.0）のもとで公表されたウィキペディアの項目「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」（https://ja.wikipedia.org/wiki/ちいかわ_なんか小さくてかわいいやつ）を素材として二次利用している。

キャラクター名
ラッコ
英語表記
初登場時期
作者
ナガノ
種族
ラッコ
性別
性格
普段は面倒見の良い兄貴分的な存在で、冷静な表情や発言を見せる一方、感情表現は豊か。
特技
討伐
趣味
歌うこと
好きな食べ物
甘いもの
苦手なもの
口癖・特徴的なセリフ
見た目の特徴
ラッコのキャラクターで、右目の上に十字形の傷跡がある。
使用アイテム
愛車
仲良しキャラクター
ハチワレ
ちいかわ
うさぎ
ライバル・関係キャラクター
ハチワレ（師事されている）
ちいかわ達（憧れられている）
セイレーン
主なエピソード
ハチワレと初めて一緒に討伐へ行き、アメーバと戦う。
ハチワレに討伐の指導を行い、その教えを受けたハチワレが怪異を討伐する。
ショッピングモールで愛車の場所が分からなくなり涙ぐむ。
『セイレーン』編でちいかわ達と島へ向かい、捕らえられて昆布締めにされる。
「きねんこうえんくん」に「強くなる」と誓っている。
アニメ声優
内田雄馬
人気ランキング・人気度
豆知識
上位ランカーで、ちいかわ達の憧れの存在。
かなりの甘いもの好きで、甘いものを食べると顔が緩む。
ショッピングモールで愛車の場所が分からなくなった際には涙ぐんだ。
歌うことが好きだが、うさぎが耳をねじって聞かないようにするほど音痴。
「きねんこうえんくん」に「強くなる」と誓っている。
※年齢および芸歴は、2026年8月時点の情報を基に算出しています。
この記事は、 クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際 パブリック・ライセンス のもとで公表された ウィキペディアの項目 ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（Wikipedia） を素材として二次利用しています。

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